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03.04.2019
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AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak: Sadece bir sandıkta 25 bin oy geçersiz

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Fotoğraf: DHA

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “İtirazlarımızı 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyla teslim ettik” dedi.

Şenocak, AKP İl başkanlığında açıklama yaptı. “İtirazlarımızı 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyla teslim ettik” diyen Şenocak, “Mevzuata aykırı hileler ve usulsüzlükler tespit ettik. Binali Yıldırım’ın oyu 153 tutanağa 127 diye işlenmiş. Seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız” iddiasında bulundu.

Şenocak, “Büyükşehir Belediyesi oylarımızda sadece bir sandıkta 25 bin oy geçersiz olarak kaydedilmiştir. İstanbul’daki sandıklarda geçersiz oyların, diğer oy pusulalarıdan farklı olarak büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması tespit ettiğimiz önemli bir başka husustur.” dedi.

Bayram Şenocak, “Şu anda bizim tespit ettiğimiz 2675 oydan bahsediyorum. Şu anda bunlar YSK’da sıfır olarak görülüyor. Bu işi hangi memurlar neye göre yapıyorlarsa hukuki noktada ne yapılması gerekiyorsa yakın olarak takip edeceğiz ve uygulayacağız. İlçe seçim kurulunu bu süreci yönetme noktasında daha gayretli olmaya davet etmiş olayım” ifadelerini kullandı.

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Şenocak, “Seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız. Seçim kanununun değişmesiyle; ilk defa muhtarlık pusulaları dahil, tüm oy pusulalarının tek zarf içinde konması uygulanmıştır. Bu durumda zarfın içerisindeki bir pusulanın veya fazlalığı buna benzer durumlar sebebiyle binlerce oy geçersiz sayıldığını tespit etmiş bulunmaktayız” ifadesini kullandı.

Şenocak, “Geçersiz oyların seçim sonucunda direkt tesiri vatandaşın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir. Meclis üyeliğinde açık fark olmasına rağmen büyükşehir sonuçlarını elimizdeki verilerle karşılaştırdığımızda şaibe oluşmaktadır” diye konuştu.

KaynakDHA
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