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02.04.2019
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AKP, İstanbul’u kaybedince seçimi ‘şaibeli’ ilan etti

birgun.net birgun.net

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da kaybettikleri seçimi ‘şaibeli’ ilan etti. Yavuz açıklamasında, “Daha ilk incelemede gerçekten çok ilginç verilerle karşılaştık. Bu seçim, demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir diyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Yavuz’un açıklamaları şöyle:

“Daha ilk incelemede gerçekten çok ilginç verilerle karşılaştık. Bu seçim, demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir diyebilirim.

Gördük ki çok büyük hatalar, çok büyük usulsüzlükler var. Biz bu hataları tek tek belirleyelim, gerekli kurullara iletmek üzere itirazlarımızı yapalım istedik.

Bu doğrultuda, maddi hataları belirledikçe düzeltilme yoluna gittik.

Sonra, bugün 15:00’dan önce İstanbul’daki büyükşehir oylarının yeniden sayılmasına ilişkin dilekçemize verdik.”

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