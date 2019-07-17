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17.07.2019
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AKP İzmir İl Başkanı: İzmir çöp dağlarıyla boğuşuyor

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Fotoğraf: İHA

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Tunç Soyer, aşk, bisiklet, fayton, şato, Kültürpark, üretici pazarları derken 100 günü geride bıraktı. Kent hala derelerinden yayılan pis koku altında nefes almaya çalışıyor. Altyapı, trafik gibi temel sorunlarla ve çöp dağlarıyla boğuşuyor.” ifadelerini kullandı.

Sürekli, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in hala görev süresine ilişkin bir değerlendirme yapmadığını öne sürdü.

Soyer’in söylemleriyle büyükşehir belediyesindeki icraatlarına baktıklarında Seferihisar’daki başkanlığının büyüyen dalgasını gördüklerini iddia eden Sürekli, “Çiçek, böcek ve aşk. Seferihisar’da 10 yıl böyle geçti. İzmir’in ilk 100 günü de böyle geçti. Bu süre içinde bir şey yapmadı.” dedi. 

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Soyer’in uygulamalarına tepki gösteren Sürekli, şunları kaydetti:

“Aşk, bisiklet fayton, şato, Kültürpark üretici pazarları derken 100 günü geride bıraktı. Kent hala derelerinden  yayılan pis koku altında nefes almaya çalışıyor. Altyapı, trafik gibi temel sorunlarla ve çöp dağlarıyla boğuşuyor. İlk 100 günde Basmane ve Alsancak Garı’nın oradaki alt geçit çalışmasıyla ilgili bir şey duymadık. Bunları duymak istiyoruz. Milletimiz için en mahrem ve önemli olan aile birliğini sarsacak hamleler geldi. Toplum düzenini, aile birliğini zedeleyecek girişimleri özendirmek teşvik etmek kabul edilemez. Bu bağlamda meclisteki komisyonun adını değiştirdi. “

Kaynak:AA

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