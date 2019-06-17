AKP kanun teklifini Meclis’e sundu: Okula başlama yaşı değişiyor

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılmasa ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti.
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM basın kapısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AKP’nin sunduğu teklifte şu düzenlemeler yer alıyor:
>> İlkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması
>> Yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi
>> Sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi