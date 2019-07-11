AKP, karakterini söküp atacak!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin karakteristik özelliklerinden olan kibri ve dar kadroculuğu bünyelerinden söküp atacaklarını öne sürdü.

Erdoğan, Hak-İş Genel Kurulu’nda konuştu. Yerel seçim sonrasındaki değerlendirmelerine hem parti için de hem de dışında devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, “Milletimizle irtibatımızın kesildiği gün bittiğimiz gün demektir” dedi.

Erdoğan, “Kibre, büyüklenmeye, böbürlenmeye, dar kadroculuğa, özellikle milletten kopuşa sebep olan her türlü hastalığı bünyemizden söküp atacağız” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler ardından muhalefetin gündeme getirdiği sistem tartışmasına sert tepki gösteren Erdoğan, “Demokrasiye, milli iradenin üstünlüğüne, milletin tercihine saygı duyan herkesin de artık yeni yönetim sistemi tartışmalarından uzak durması gerektiğine inanıyorum. Bu nasıl bir mantıktır, nasıl bir anlayıştır. Bir yönetim sistemi kuruyorsunuz, millet yüzde 52 ile ‘Evet’ diyor. Şimdi çıkıyorsun ‘Bunu referanduma götürelim’ diyorsun. Boyacı küpü mü bu?” dedi.

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Erdoğan, işsizlik ve borçlanmanın ‘bir parça’ yükseldiğinin farkında olduklarını söyledi. Erdoğan, “İşsizliği yeniden tek haneli rakama düşüreceğimize inanıyorum. Borçlanma oranımız bir parça artmış olsa da OECD ülkeleri arasında çok daha iyi yerde bulunuyoruz” diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, “Verilen talimatlara uymadı” ifadesini kullandı.

‘Muhalefetle görüşebilir’

Erdoğan, dün partisinin genel merkezinde bir grup milletvekiliyle daha kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası basına açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başkanlık sisteminde revizyon yapılacağı iddiaları için “Aksaklık ve tıkanıklık olan yerlerin, eksik görülen yerlerin üzerine gidilecek” dedi. Konuyla ilgili muhalefetin de görüşünün alınabileceğini belirten Şimşek “Cumhurbaşkanımız, muhalefet liderleriyle de görüşebilir” dedi.