İktidar ‘kriz yok’ diyor ama yurttaşlar prim ödeyemiyor

Dr. Ergün Demir / Dr. Güray Kılıç

28.3.2019 tarihli ve 859 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcunu ödeyemeyenlerin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları ve devlet üniversiteleri hastanelerinde sağlık hizmeti almaları ile ilgili kısıtlamanın kaldırılması 31.12.2019 tarihine kadar yeniden uzatıldı. Böylece prim borcunun ödeyemeyen yurttaşlar borçlarının ödememelerine rağmen bu kurumlardan sağlık hizmeti almaya devam edecek.

Oysa iktidarın seçim döneminde yoğunlaştırdığı propagandaya baktığımızda işsizlik azalmakta, zenginlik yaygınlaşmakta, herkes mutlu ve rahat yaşamaktaydı. Durum buysa yurttaşlar neden son 2 yılda 3 kez ertelenmesine, faizlerinin silinmesine ve 12 -18 ay taksitlendirilmesine rağmen GSS prim borçlarını hala ödeyemiyor?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), kısa vadeli siyasal kazanımlar için sosyal güvenlik sistemine sürekli müdahale etmekte ve bu konuda kalıcı çözümler getirmek yerine bir tür sadaka ve siyasi rüşvet olarak kullanıyor. Her seçim döneminde oy avcılığı için prim borçlarının ertelenmesi, silinmesi, prim teşviki, prim indirimi vb. uygulamalar ile kurumun mali gelir-gider dengesini giderek daha da bozuluyor.

İktidarın ‘siyasi rüşvet’ aracı



29 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair’’ 6824 sayılı torba kanun ile GSS prim borcunun yeniden hesaplanması sağlanmış ve hesaplanan yeni borcun ödemesi “Prim borcunun 12 ay içerisinde peşin veya taksitle ödenmesi halinde faiz uygulanmaması’’ şeklinde değiştirilmiş ve GSS prim borcunun son ödeme tarihinin 30 Nisan 2018 olduğu belirtilmişti. Daha sonra bu borç ödeme tarihi 31 Aralık 2018 ve 28 Şubat 2019 tarihine ertelendi ve bu tarihe kadar borcunu ödemeyen borçlular, 1 Mart’tan sonra sağlık hizmeti alamayacaklardı.

Seçimlere 2 gün kala yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile GSS prim borcu olan vatandaşların Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara ait sağlık kuruluşları ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 31.12.2019 tarihine kadar faydalanacaklardır. Peki, daha sonraki tarihlerde durum ne olacak?

Sağlık hizmeti için GSS primini zorunlu

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’den gelir veya aylık almayan çocuklar 18 yaşını, liseye gidiyorsa 20 yaşını, üniversiteye gidiyorsa da 25 yaşını tamamlayarak ailesinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler statüsünden çıkıyor. Bu durumda olan her birey GSS primi ödemek zorunda. Kişiler ancak bu şartlarda genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabilirler.

GSS primlerini ödeme imkânı olmayan, gelir testine girip aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödeniyor. Aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünden fazla olan vatandaşlar ise aylık 76.75 TL GSS primini kendileri ödemek zorunda.

Sonuç olarak; AKP’nin iddiası neydi: Kriz yok, işsizlik azalmakta, kayıtlı istihdam artmakta, sigorta ve GSS primleri ödenmekte, zenginlik yaygınlaşmakta, herkes mutlu ve rahat yaşıyor.

Oysa gerçek: Yoksulluk, işsizlik ve ekonomik belirsizlik giderek artmaktadır. Milyonlarca vatandaş GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak faizlerinin silinmesine, 12 -18 ay taksitlendirilmesine ve 2 yıl içinde 3 kez ertelenmesine rağmen GSS prim borçlarını ödeyemiyor.

Seçime giderken kriz yok, herkes mutlu mesut yaşamaktadır diyen iktidar sahipleri, milyonlarca yurttaşın genel sağlık sigortası primlerini neden ödeyemediklerini kamuoyuna açıklamak durumundadır.

Sosyal güvencesi olmayan yurttaşların sağlık hizmetinden yarararlanmasını borçların ötelenmesi ve aflar yoluyla ile siyasi rüşvet ve sadaka olarak değil, sosyal devletin görevi olarak genel bütçeden karşılamalıdır.