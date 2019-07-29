AKP kulislerinden son bilgiler: 24 Haziran seçimlerinden çok farklı bir tablo bizi bekliyor

AKP kulislerinden aktarılan son bilgilere göre, kurulacak yeni partinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde dengeleri değiştirmesinden endişe duyuluyor. Erdoğan’ın 24 Haziran’da yüzde 52’yle seçildiği anımsatılırken, Babacan ve Davutoğlu’nun parti kurması durumunda AKP ve MHP seçmeninde oluşabilecek 2 puanlık bir kaymanın Erdoğan için risk olduğu düşünülüyor.

Cumhuriyet‘ten Emine Kaplan‘ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı ile 24 Haziran’da yüzde 52’yle seçildiği anımsatılırken; Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun parti kurması durumunda hem AKP hem de MHP seçmeninde oluşabilecek 2 puanlık bir kaymanın Erdoğan’ın seçilmesini riske sokacağına dikkat çekiliyor. Yeni partilerin yeni ittifak arayışlarını da gündeme getireceği, 24 Haziran seçimlerinden çok farklı bir tablonun ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Erdoğan, son dönemde sık sık yeni parti hazırlığında olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun başarılı olmayacağını daha önce partiden kopanların kurdukları partileri örnek vererek dile getirse de parti tabanından geçişleri önlemek için teşkilatı diri tutma çabası dikkat çekiyor.

Partinin olağan kongre sürecinin 1 yıl öne çekilmesi de bu çabanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yeni kurulacak partilerin AKP’yi ne derece etkileyeceği öngörülmeye çalışılırken, bu konuda iki değerlendirme öne çıkıyor. Partiden milletvekili geçişinin olmayacağı, bir seçim havası yokken hiçbir milletvekilinin siyasi geleceğini riske atıp yeni partilere geçmeyeceği dile getirilmesine karşın geçiş olması durumunda bunun sayısı ve sonuçlarının ne olacağı da analiz edilmeye çalışılıyor.

GRUP DENGELERİ DEĞİŞTİRMEZ

Siyasi kulislerde bir süredir erken seçimin hangi koşullarda gündeme gelebileceği tartışılırken, Cumhurbaşkanı’nın bir dönemini harcamamak için seçim istemeyeceği, yeni sistemle birlikte parlamentonun da en az 360 milletvekilinin oyuyla seçim kararı alması hükmü nedeniyle AKP ve MHP istemeden bunun mümkün olmayacağı dile getiriliyor.

Erken seçimin ancak yeni kurulacak partilerin grup kurması, AKP ve MHP’den çok sayıda bu partilere geçiş olması durumunda Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki ihtisas komisyonlarında çoğunluğunu yitirmesi, hükümetin yasa çıkaramayacak derecede sistemin tıkanması durumunda erken seçimin gündeme geleceği konuşuluyor. Ancak AKP kulislerinde, yeni kurulacak partilerin grup kurması ve AKP’den 20’ye yakın milletvekilinin ayrılması durumunda bile Meclis komisyonlarında çoğunluk sıkıntısı yaşanmayacağı, bu sayının üstünde geçişler olması durumunda ise Cumhur İttifakı devam ettiği sürece sorun yaşamayacağına dikkat çekiliyor.

‘SORUN SEÇMEN GEÇİŞİ’

Kulislerde, kurulacak yeni partilerin mutlaka siyasette bir etki yaratacağı, ancak en büyük etkinin ittifaklar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olacağına işaret ediliyor. Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde AKP’nin oyları yüzde 42 oranında çıksa da MHP ile ittifak yapılmasıyla birlikte yüzde 52.6 oranında oy alarak seçildiğine dikkat çekilirken, yeni kurulacak partilere AKP ve MHP seçmeninden yaşanabilecek 2 puanlık bir geçişin bile ilk yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın ilk turda seçilmesini zora sokacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Yeni kurulacak partilerin 24 Haziran’daki ittifakları yeniden şekillendireceği kaydedilirken, “Siyaset ne getirir bilinmez ama Babacan ve Davutoğlu’nun parti kurması durumunda kendilerini hainlikle suçlayan Erdoğan ile ittifak yapması pek olası gözükmüyor. Bu durumda bu iki partinin yönü diğer partilere kayacaktır. Bu durumda ittifakta kartların yeniden karılmasını gündeme getirir” yorumu yapılıyor.