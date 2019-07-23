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23.07.2019
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AKP ‘Kurucular Listesinden’ 14 kişiyi sildi

birgun.net birgun.net

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AKP’nin Kurucular Listesi güncellendi. Güncellenen listede 68 kişilik kuruldan 6 kişinin istifa ettiği, 4 kişinin ihraç edildiği ve 4 kişinin vefat ettiği bilgisi yer aldı.

Son süreçte AKP ile yollarını ayıran bazı isimlerin kurucular kurulu arasında yer alması Erdoğan’ı rahatsız etmiş, listenin değiştirilmesi kararı alınmıştı.

Listenin güncel hali milletvekillerine ve parti teşkilatlarına gönderildi.

AKP’nin resmi internet sitesinde de Kurucular Kurulu’nun güncel hali yer aldı. Kurul içerisinde daha önceden yer alan ama daha sonra istifa eden veya partiden ihraç edilen isimler siteden kaldırıldı.

İSTİFA VE İHRAÇLAR

Ali Babacan, İdris Naim Şahin, İsmail Tatlıoğlu, Mehmet Nail Berzek, Mehmet Yaşar Öztürk, Mustafa Öztürk’ün Kuruculardan istifa eden isimler olduğu belirtilirken, Yaşar Yakış, Mehmet Gazioğlu, Fatma Ünsal, Erdal Öner’in ise partiden ihraç edildiğinin altı çizildi.

Listede İbrahim Çağlar, Nur Doğan Topaloğlu, Nuray Oral ve Ziyaettin Yağcı’nın da hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Hayatını kaybedenlerin isimleri AKP’nin sitesinde bulunan listede de yer aldı. 2009 yılında Kurucular Kurulu üyeliğinden ihraç edilen Erdal Öner AKP’den aday olarak 2004 yılında Kepez Belediye Başkanlığına seçildi. Öner, bir sonraki seçimde AKP’den aday gösterilmeyince CHP’den aday oldu ancak seçimleri kazanamadı. Fatma Ünsal, Mehmet Gazioğlu ve Yaşar Yakış’ın da parti politikalarıyla ters düşmekten dolayı ihraç edildiği belirtildi.

İstifa edenlerden İdris Naim Şahin ise MİLAD Partisini kurmak için AKP’den istifa etti. Ancak Şahin kendi kurduğu partiden de belli bir süre sonra istifa etti.

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