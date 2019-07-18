AKP medreselere yasal statü vermeye hazırlanıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen aşiret liderleri ile gerçekleştirdiği toplantıda ortaya çıkan medrese öğrencilerine diploma talebinin ayrıntılarına ulaşıldı.

Cumhuriyet‘ten Ozan Çepni’nin haberine göre, 10 yıldır devam eden tartışmanın uzun zamandır Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gündemine getirildiği öğrenildi. TBMM’de 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu ile kapatılan medreselere ilişkin tartışma yeniden başladı. AKP döneminde Tevhid-i Tedrisat hiç kabul edilmemiş gibi Doğu ve Güneydoğu’da çalışmaya devam eden medreseler, Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlere de yayıldı.

Devlet kontrolü dışında merdiven altı medreselerde çocukların eğitildiği, taleplerin önceki bakanlar döneminde de MEB gündemine geldiği öğrenildi. Bakanlık, Tevhid-i Tedrisat nedeniyle bu yapılara yasal imkân sağlayamayacağını belirtti. Anayasa ve yasalarda değişiklik gerektiği için MEB’de çözüm bulamayan bu yapılanmalar süreci Saray’a taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda sadece talepleri not almakla yetindiği belirtilirken, köklü değişiklikler gerektirdiği için Saray’ın, ısrarlı taleplerin ardından topu MEB’e, bakanlığın da Saray’a attığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bakanlıktaki bazı bürokratların ise bu konuda atılacak adımın ve halihazırda eğitime devam eden medreselere göz yumulmasının tehlikelerine işaret ederek, bu yapıların kapatılması gerektiğini savunduğu ve taleplere ilişkin süreci yavaşlattığı aktarıldı.

