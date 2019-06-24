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25.06.2019
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AKP MYK yarın ‘İstanbul’ gündemiyle toplanıyor

birgun.net birgun.net

AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi gündemiyle yarın toplanıyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yarın saat 14.00’te başlayacak.

Erdoğan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından yarın TBMM’de partisinin grup toplantısına katılacak.

Seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesini grup toplantısında yapması beklenen Erdoğan, saat 14.00’de MYK toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda da İstanbul seçim sonuçları masaya yatırılacak.

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