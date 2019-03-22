22.03.2019
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AKP oy isteyince ‘makbul vatandaş’, muhalefet isteyince ‘teröre destek’

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım, HDP seçmenin kendisine oy vereceğini iddia etti. Yıldırımın açıklaması AKP'nin HDP seçmeni çelişkisini de ortaya koydu. Muhalefetin HDP seçmeninden oy istemesini "terör" ile ilişkilendiren AKP'liler, kendilerine oy istemekten çekinmedi.

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Fotoğraf: İHA

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu “Türkiye’nin Nabzı” programına katıldı.

Programda Habertürk Yazarı Sevilay Yılman, Binali Yıldırım’a “Sokakta HDP seçmeninden oy isterken sıkıntı yaşıyor musunuz” diye sordu. Yıldırım soruya “HDP’nin İstanbul’da adayı yok o yüzden oylarını bana vereceklerini düşünüyorum” diye yanıt verdi.

Yıldırım’ın yanıtı AKP’nin HDP seçmenine ilişkin çelişkili tutumunu da gözler önüne serdi. Kendilerinin oy istediği HDP’li seçmeni “makbul vatandaş” olarak gören AKP, muhalefet aynı tutumu gösterdiğinde “teröre destek” vermekle ilişkilendirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “HDP diye bir siyasi parti yoktur. PKK vardır” ifadelerini kullanmıştı. Soylu, yaklaşık 6 milyon HDP seçmenin oyu ile seçilen HDP milletvekilleri için de “Bu vekiller, milletvekili değildir. Bunlar PKK’nın, terörün vekilidir” ifadelerini kullanmıştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “HDP eşittir PKK, eşittir YPG, eşittir PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok, gerçek ortada” diye konuşmuştu.

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