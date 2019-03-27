AKP seçim çalışmasında: Yalan, tehdit, hakaret!

Seçim sürecinde devletin bütün imkanlarını hukuksuz biçimde seferber eden, medyada operasyon haberlerle manipülasyon yaratan AKP, 31 Mart günü yaklaştıkça pervasızlıkta boyut atlıyor. AKP’li bakanlar muhalefete hakaret ediyor, adaylara tehditler savruluyor, öğrencilerin dersleri dahi seçim malzemesi yapılıyor.



MUHALEFETE ‘ADİLER’ DEDİ



Alışıldığı biçimde ‘sert üslup’ olarak dahi değerlendirilemeyecek olan sözlere AKP’nin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İmza attı. Pakdemirli, Amasya’da düzenlenen seçim mitingindeki konuşmasında muhalefete yönelik, “Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?” ifadesini kullandı. Pakdemirli’nin sözleri partililer tarafından alkışlandı. Pakemirli’nin bu sözlerine kısa sürede sosyal medyadan binlerce tepki geldi.



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SOYLU ‘GÖREVİ’NİN BAŞINDA!



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, kendine biçilen görevi layıkıyla yerine getirmek için tehditlerini, dozajını artırarak sürdürüyor. Hakkında mahkûmiyet bir yana soruşturma dahi bulunmayan isimleri ‘PKK ile irtibatlı’ ilan eden Soylu, “Söyledikleri şu; o zaman Yüksek Seçim Kurulu niçin buna izin verdi. Sen bak bakalım ben İçişleri Bakanıyım, bu PKK’lılar seçilirse göreve başlayabilirler mi başlayamazlar mı siz bana sorun. Terör örgütüyle iltisaklı, terör örgütüyle irtibatlı hiç kimseye bu ülkede bu payeyi verdirmeyiz. Bu kadar açık ve nettir” ifadelerini kullandı.



Sözlerinin devamında CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ı hedef alan Soylu, “Sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar. Bu olmaz demeyin sakın ha… Var burada işte; Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu’nda. Apo’nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye’nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net” dedi.



TAŞ’TAN NET SORU



Alper Taş ise Soylu’ya kişisel Twitter hesabından yanıt verdi. Taş, Soylu’ya “Benim Kandil’de Akademi’de konuşma yaptığımı ispat edersen, hemen Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığından istifa edeceğim. İspat edemezsen sen İçişleri Bakanlığından istifa edecek misin?” diye sordu.



MİTİNGE GEL, DERSTEN GEÇ



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Ezine Meslek Yüksekokulu öğrencileri ise, ‘para ve derslerde kolaylık vaadiyle’ AKP Ezine Belediye Başkan adayı Güray Yüksel’in mitingine çağırıldı.



Bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; mitinge katılması istenen öğrencilere başta 60 TL daha sonra ise 150 TL ödeme ve derslerinde kolaylık sağlanacağının teklif edildiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca Ali isimli bir kişinin aranarak konuyla ilgili görüşünün alındığı anlaşılıyor.



Öğrenciler arasında tepkiye yol açan olay sonrası üniversite yönetiminin soruşturma başlattığı öğrenildi.



HALKA ‘ÖKÜZ’ BENZETMESİ



Geçen günlerde ortaya çıkan bir görüntüde de Antep’te yeni açılan tramvaydan halkı selamlayan AKP’li heyetin içinden bir kişinin, “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” dediği öğrenilmişti. AKP’li Antep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de aralarında bulunduğu kişiler, bu sözlere kahkahalarla karşılık vermişti.