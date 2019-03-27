8.5 C
Istanbul
27.03.2019
Anasayfa SİYASET AKP seçim çalışmasında: Yalan, tehdit, hakaret!

AKP seçim çalışmasında: Yalan, tehdit, hakaret!

Yerel seçimler yaklaştıkça AKP’lilerin pervasızlığı da hâd safhaya ulaştı. Bakan Pakdemirli muhalefete ‘adiler’ diyerek hakaret etti, Soylu tehditlerinde seviye atladı. Okullarda ise AKP propagandası için öğrencilere dersten geçmek dahi teklif edildi

birgun.net birgun.net

Seçim sürecinde devletin bütün imkanlarını hukuksuz biçimde seferber eden, medyada operasyon haberlerle manipülasyon yaratan AKP, 31 Mart günü yaklaştıkça pervasızlıkta boyut atlıyor. AKP’li bakanlar muhalefete hakaret ediyor, adaylara tehditler savruluyor, öğrencilerin dersleri dahi seçim malzemesi yapılıyor.

MUHALEFETE ‘ADİLER’ DEDİ

Alışıldığı biçimde ‘sert üslup’ olarak dahi değerlendirilemeyecek olan sözlere AKP’nin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İmza attı. Pakdemirli, Amasya’da düzenlenen seçim mitingindeki konuşmasında muhalefete yönelik, “Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?” ifadesini kullandı. Pakdemirli’nin sözleri partililer tarafından alkışlandı. Pakemirli’nin bu sözlerine kısa sürede sosyal medyadan binlerce tepki geldi.

İlginizi çekebilir:  Alper Taş aleyhine yalan dolu bildiriler dağıtan provokatörlerin eşkâli belirlendi

SOYLU ‘GÖREVİ’NİN BAŞINDA!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, kendine biçilen görevi layıkıyla yerine getirmek için tehditlerini, dozajını artırarak sürdürüyor. Hakkında mahkûmiyet bir yana soruşturma dahi bulunmayan isimleri ‘PKK ile irtibatlı’ ilan eden Soylu, “Söyledikleri şu; o zaman Yüksek Seçim Kurulu niçin buna izin verdi. Sen bak bakalım ben İçişleri Bakanıyım, bu PKK’lılar seçilirse göreve başlayabilirler mi başlayamazlar mı siz bana sorun. Terör örgütüyle iltisaklı, terör örgütüyle irtibatlı hiç kimseye bu ülkede bu payeyi verdirmeyiz. Bu kadar açık ve nettir” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ı hedef alan Soylu, “Sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar. Bu olmaz demeyin sakın ha… Var burada işte; Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu’nda. Apo’nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye’nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net” dedi.

TAŞ’TAN NET SORU

Alper Taş ise Soylu’ya kişisel Twitter hesabından yanıt verdi. Taş, Soylu’ya “Benim Kandil’de Akademi’de konuşma yaptığımı ispat edersen, hemen Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığından istifa edeceğim. İspat edemezsen sen İçişleri Bakanlığından istifa edecek misin?” diye sordu.

MİTİNGE GEL, DERSTEN GEÇ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Ezine Meslek Yüksekokulu öğrencileri ise, ‘para ve derslerde kolaylık vaadiyle’ AKP Ezine Belediye Başkan adayı Güray Yüksel’in mitingine çağırıldı.

Bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; mitinge katılması istenen öğrencilere başta 60 TL daha sonra ise 150 TL ödeme ve derslerinde kolaylık sağlanacağının teklif edildiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca Ali isimli bir kişinin aranarak konuyla ilgili görüşünün alındığı anlaşılıyor.

Öğrenciler arasında tepkiye yol açan olay sonrası üniversite yönetiminin soruşturma başlattığı öğrenildi.

HALKA ‘ÖKÜZ’ BENZETMESİ

Geçen günlerde ortaya çıkan bir görüntüde de Antep’te yeni açılan tramvaydan halkı selamlayan AKP’li heyetin içinden bir kişinin, “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” dediği öğrenilmişti. AKP’li Antep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de aralarında bulunduğu kişiler, bu sözlere kahkahalarla karşılık vermişti.

- Reklam -

SON HABERLER

AKP seçim çalışmasında: Yalan, tehdit, hakaret!

birgun.net -
Seçim sürecinde devletin bütün imkanlarını hukuksuz biçimde seferber eden, medyada operasyon haberlerle...
Devamını Oku

Yeniyi kurmak

SELİN SAYEK BÖKE -
Haftalardır, günlerdir sokaklardayız. Mahallelerde, meydanlarda, kahvelerde, bazen bir evin...
Devamını Oku

‘Kürtçe konuşan kardeşlerimizin alayının…’

FATİH YAŞLI -
Devlet Bahçeli önce cumartesi günü bir televizyon yayınında “Kürtler”in değilse de “Kürtçe...
Devamını Oku

Sendikalar geri dönecek mi?

Güray Öz -
Değerli dostlarım Turhan Ata ile Faruk Türkoğlu’nun imzasını taşıyan Bank-Sen’li Yıllar’ı*, bu...
Devamını Oku

Kurabiye olmamak

BÜLENT USTA -
Seçime çok az bir zaman kaldı. Kiminle konuşsam hayal...
Devamını Oku

Erdoğan: Seçimlerden sonra Ayasofya’yı cami ismiyle müsemma hale getiririz

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda...
Devamını Oku

CHP’li Özel’den Süleyman Soylu’ya: Ey hadsiz, elinden geleni ardına koyma

birgun.net -
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP’ye ilişkin açıklamalarına...
Devamını Oku

Galatasaray, Avrupa ikincisi oldu

birgun.net -
CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino İtas’a 3-2’lik setlerle mağlup olan...
Devamını Oku

Galatasaray’a kötü haber: Diagne sakatlandı

birgun.net -
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu , ülkesinin Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.
Devamını Oku

Rusya ile Lübnan’dan ortak Suriye açıklaması

birgun.net -
Rusya ile Lübnan, Suriye meselesinin siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü savunduğunu bildirdi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi