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31.05.2019
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AKP seçmeninin ne kadarı İmamoğlu’nu haklı buluyor?

birgun.net birgun.net

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kaynakları, kamuoyunda yapılan bir araştırmada AKP seçmenine ilişkin verileri aktardı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre; CHP kaynakları, kamuoyunda yapılan bir araştırmaya göre 31 Mart seçimlerinde Binali Yıldırım’a oy veren AKP seçmeninin yüzde 30’unun Ekrem İmamoğlu’nun haklı olduğunu ve seçimin yenilenmesine karşı çıktığını bildirdi.

AKP’lilerin yüzde 17’sinin ise Ekrem İmamoğlu’nun haklı olduğunu ancak seçimin yenilenebileceği görüşünü bildirdiğini kaydetti.

Öte yandan, CHP kampanya boyunca Ekrem İmamoğlu’na oy verme ihtimali olan AKP tabanını ötekileştirmeyecek, ters gelmeyecek ve kutuplaştırmayacak ifadeleri kullanacak.

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