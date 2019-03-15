AKP sığınmacılara da derman olamıyor: Yemek yemeden günlerini geçiriyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’in başkanlığındaki CHP Bilim Platformu tarafından Türkiye’nin gündeminde önemli yer tutan Suriyeli göçmenlerle ilgili Politika Notu hazırlandı. “Suriyeli Sığınmacılar” konulu Politika Notu’nda AKP’nin dış politikasındaki yanlışlıklara dikkat çekildi.



CHP’nin hazırladığı çalışmada, sığınmacılar nedeniyle Türkiye’nin üstlenmek zorunda kaldığı ekonomik ve sosyal maliyetler ortaya koyulurken AKP’nin Suriyeli sığınmacıları insan onuruna yakışmayacak biçimde yoksulluğa ve çaresizliğe mahkûm ettiği vurgulandı. Çalışmada ayrıca AKP’nin uygulamalarının Suriyeli sığınmacıların temel sorunlarını çözmekte yetersiz kaldığı, bu sorunların her geçen gün derinleştiği bildirildi.



406 bin çocuk doğdu



CHP Bilim Platformu’nun hazırladığı Politika Notu’nda yer alan başlıklardan bazıları şöyle:



“Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sayısı dört milyona yaklaştı. Türkiye’de doğan Suriyeli sayısı ise yaklaşık 406 bin.



Suriyeli ve Türkiyeli çocukların bir arada eğitim aldığı, kalabalık sınıflarda ders yapan öğretmenlerimiz, aşırı çalışmaya bağlı olarak tükenmişlik sendromu yaşamaktadır.



Bugüne kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısı 313 binde kaldı. Bu oran ülkemizdeki Suriyelilerin yüzde 9’undan daha azdır.



Suriyeliler için harcanan kaynak, 2019 tarihinde 35 milyar dolara, yani yaklaşık 190 milyar TL’ye ulaşmıştır.”



Paralar yok olmuş



“Avrupa Birliği Sayıştayı uzmanları açıkladıkları raporda Türkiye’ye Suriyeliler için tahsis edilen 1,1 milyar Euro’nun nereye harcandığının belli olmadığını bildirdi.



Ülkemizde, çalışma yaşı olarak kabul edilen 15-65 yaş aralığındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 184 bin. Suriyelilerin sadece yüzde 1,25’i kayıtlı, diğerleri ise kaçak ve kayıt dışı olarak çalışmaktadır.



Suriyeli kadınların yarısına yakını, sağlık hizmetlerinden hiç faydalanmadığını söylemektedir. Kamp dışındaki Suriyelilerin 5’te 2’si ilaca erişmekte güçlük çektiğini dile getirmektedir.”

13 yeni geri gönderme merkezi açılacak

Rapor Suriyelilerin durumunu ortaya koyarken AKP de 13 yeni geri dönderme merkezi için çalışmalara başladı.

Halihazırda inşaatı devam eden Çankırı, Bursa, İstanbul, Bayburt, Ankara, Hatay ve Tekirdağ’a yapılacak 7 geri gönderme merkezinin yanı sıra AB Projesi ile Adana, Niğde, Balıkesir, Kütahya, Malatya ve Şanlıurfa’ya 6 adet geri gönderme merkezi yapılacak.

Yeni yapılacak 13 geri gönderme merkezi ile toplam geri gönderme merkezlerinin sayısı 37’ye çıkacak.

Geri Gönderme Merkezlerinin hangi amaçlarla kurulduğu, yapımına ne kadar para harcandığı ve bu merkezlerde barındırılan kaçak göçmenler için bugüne kadar sağlık, yiyecek, giyecek, eğitim giderleri olarak ne kadar harcama yapıldığı ise belli değil.