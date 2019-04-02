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02.04.2019
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AKP, Siirt’te sonuçlara itiraz etti

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AKP Siirt İl Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre HDP adaylarının kazandığı merkezle birlikte 3 ilçe ve 2 belde belediyesi için seçim kurullarına itirazda bulundu.

İl Başkanı Fuat Özgür Çalakpulu, kentteki 12 başkanlığın 7’sini kazandıklarını söyledi. Çalakpulu, resmi olmayan sonuçlara göre HDP’nin kazandığı merkez, Kurtalan ve Baykan ilçeleri ile Gökçebağ ve Veyselkarani beldelerindeki seçim sonuçları için ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını açıkladı.

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Çalapkulu, “Seçimlerin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İl genel meclis seçimlerinde birinci parti olduk. Yüzde 47 gibi ortalama bir oy ile birinci parti olmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşıyoruz. İl belediyesi, 6 ilçe belediyesi ve 5 belde belediyesi olmak üzere 12 belediye başkanlığı yarışında 7 belediyeyi kazanmış durumdayız, 5 belediyemiz için de itiraz süreçlerimizi devam ediyor,” dedi.

Her seçimi genel merkez tarafından kurulan sistemden takip ettiklerini ve sonuçları ona göre değerlendirdiklerini anlatan Çalapkulu, “Bu sonuçlar ile ilçe seçim kuruluna giden sonuçlar ile bizim sonuçlar arasında ciddi bir farklılık ortaya çıkıyor. Siirt merkez belediye sonuçlarında 1000 oyun altında rakibimize bir fark söz konusudur. Yalnız son 16- 17 yılda yapılan 15 seçimde yaşanmamış bir netice ortada. Şöyle ki; 15 seçimin rekor sayılabilecek miktarda geçersiz sayılan oy miktarı söz konusu sadece il merkez seçimleri için geçerli. Yani aramızdaki farkın dört katı kadar bir fark söz konusu. Biz bunları tek tek inceleyip tespit ettik ve itiraz sürecimizi başlatmış olduk. Siirt’te seçimi biz kazandık ve daha her şey bitmiş değildir,” diye konuştu.

AKP Siirt Milletvekili Osman Ören de itiraz sürecinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

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