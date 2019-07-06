AKP: Başkanlık Sistemi’nin röntgeni, MR’ı çekilecek

AKP sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Çelik, “Sonbaharda Kızılcahamam’da AK Parti kampı olacak” dedi. Çelik, Başkanlık Sistemi tartışmalarına ilişkin ise, ” Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR’ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi.” dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki çarşamba ve perşembe günleri milletvekilleriyle görüşmeye devam edeceğini belirtti ve toplantıda iç ve dış politika ile ilgili açıklamalar da yaptığını söyledi.

Çelik, S-400 tartışmasına ilişkin ise “Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Son günlerin sıkça tartışılan konularından olan “Başkanlık sistemi revizyonu” ile ilgili soruyu da yanıtlayan Çelik, “Sistemin 1. yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir… Tabii ki bir çalışma yapılacaktır. Bu işin doğası gereğidir. Son derece normal bir çalışmadır. Bir performans ölçümü, bir verimlilik çalışmasını muhalefet, Sayın CHP Genel Başkanı sistem tartışmasına, rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor yeniden” dedi.

RÖNTGENİ, MR’I ÇEKİLECEK

İlginizi çekebilir: CHP'den öneri: Cumhurbaşkanı partisinden istifa etmeli

Çelik, şunları söyledi: “Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR’ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi.