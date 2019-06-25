AKP Sözcüsü Çelik: İmamoğlu’nu tebrik ederiz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, “Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Sonucu tabii ki saygıyla karşılıyoruz. İmamoğlu’nu tebrik ederiz, İstanbul’a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Çelik’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İmamoğlu’nu tebrik ederiz, İstanbul’a hayırlı olsun

Demokrasimiz kazandı, son seçimde milli irade berrak şekilde tecelli etti.

Seçim sonuçları önümüzdeki günlerde de değerlendirilecek.

Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir.

Vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ederiz.

Seçimler sürecinde adayımız Sayın Binali Yıldırım Bey büyük gayret sarf ettiler. İstanbul sevdasına herkes şahit oldu.

Cumhur ittifakı ruhunu destekleyen MHP lideri Bahçeli ve teşkilat mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Seçim öncesinde pek çok provokatif haber yapıldı.

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Teşkilatlarımız gözbebeğimizdir. Mensuplarımıza bir kez daha sevgilerimizi sunuyoruz.

YSK seçim sürecini başarıyla yönetmiştir. YSK temsilcilerine ve görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yakın dönemde seçim sıklığı konusunda yorgunluk tartışmaları gündeme geldi. Demokrasi, bedel isteyen bir kazanım.

Kimin kazandığın daha önemli olan demokrasinin kazanmasıdır. Milli iradeyle kavga edilmez, milli iradeye tabi olunur.

Yurt dışında, seçimlerin yenilenmesinin ardından Cumhurbaşkanımız hakkında kara propaganda başlatılmıştı. Ama görüldü ki 25 yıllık bir iktidar el değiştirirken demokratik olgunluk gösterilmiştir. Buna önderlik eden de sayın cumhurbaşkanımızın tavrı olmuştur.

Her seçim döneminde kutuplaşmadan bahsediliyor. Aziz milletimiz provakasyonlara kulak asmasın.

Demokraside kutuplar olur ancak diyalektik ilişki içerisinde olur, asıl diktatörlüklerde kutuplaşma olur

Yeni askerlik sistemi

Yeni Askerlik reformunun hayırlı olmasını diliyoruz. Yargı reformu da çok önemlidir. Bu dönemi büyük kazanımlara imza atarak geçireceğiz. Bu süre içerisinde çeşitli dış politika gelişmeleri yaşanıyor. İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinin statüsünün korunmasına dönük olarak hasssayitin rejim tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Açıkça ateşkes ihlalinde bulunarak orada sivil insanlar hayatını kaybetti. Bu konularla ilgili Rusya’ya sürekli açık tutumumuzu iletiyoruz. TSK’nın gözlem noktalara yapılan saldırılara karşı sert karşılık vereceğimizi iletmiş olduk. Herkesi rejimin ihlallerine karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Buradan Türkiye’nin Suriye halkının tamamından yana olan tavrı aynen devam etmektedir.

İdlib’deki gelişmeler

İdlib’deki gerginliği azaltma çabamızın rejim tarafından engellenmeye çalışıldığını görüyoruz. 300 bin kişi yerinden oldu. Bu konuyla ilgili Rusya’ya sürekli açık tutumuzu iletiyoruz. Rejimin ihlallerine karşı herkesi duyarlı olmaya çağrıyoruz.

Kaşıkçı cinayeti

Raporun objektif şekilde hazırlandığını görüyoruz, raporun tamamına katılıyoruz.

Yargı Kaşıkçı soruşturmasını şeffaf bir şekilde yürütüyor.

Doğu Akdeniz’deki sondaj gerilimi

Yunanistan Başbakanı yanlış bir tutum içerisinde. Uluslararası hukuk açısından Türkiye’nin haklı olduğu açıktır.

Tek taraflı olarak buradaki kaynaklara el koymaya çalışıyorlar. Yunanistan Başbakanı Çipras’ı uyarıyoruz. Altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir.

AB üzerinden Türkiye’yi tehdit etmeye çalışmaktadır. Yunanistan, Türkiye ile Avrupa Birliği’ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu tip söylemlere prim vermeyeceği açıktır. Yunanistan Başbakanı yanlış bir tutum içinde.

Türkiye ne kendi egemenlik haklarından ne de KKTC’nin haklarından vazgeçecektir.

AB, Yunanistan’ı uyarmalı.

Yunanistan Türkiye’nin iyi komşuluğunun kıymetini bilmelidir.

“Partimiz büyük bir zafere imza atmıştır”

İlçe belediyelerinde partimiz büyük bir zafere imza atmıştır. Bütün bunları ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Bu fark nasıl ortaya çıkmıştır? Vatandaşlarımızın beklentileri nelerdir? Bu değerlendirmeler başlamıştır. Bu, milletimizin tercihidir, başımızın üzerinde yeri vardır.

Arzumuz her seçimde daha büyük bir başarı elde etmektir. Adayımız ve teşkilatlarımız (seçim sürecinde) büyük bir çaba ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde vatandaşımızın beğendiği konuları güçlendireceğiz, beğenilmeyenlerde revize edeceğiz.

Revizyon Genel Başkanı’mızın takdirindedir. Genel Merkez’in düşüncesi de aynıdır.