AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten ‘itirazlar rutin’ mesajı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçime ilişkin açıklamalar yaptı.

Çelik açıklamasında, yaptıkları ve yapacakları itirazlara değindi.

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Çelik’in açıklamasından satır başları şöyle:

“Ortaya çıkan tabloda şunu görmek lazım. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. AK Parti bu demokrasi mücadelesi ile vücut bulmuştur. Vatandaşımız ne diyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Her siyasi parti seçim sonuçlarının yakın olduğunu gördüğü yerlerde itiraz mekanizmasını çalıştırır.”

“İTİRAZLAR DOĞAL, İTİRAZ YILLARDIR KULLANILAN BİR YÖNTEM”

“Seçimlerde maddi hatalar, kaydırmalar yapılabiliyor, geçersiz oyların değerlendirilmesi yapılabiliyor. Ankara ve İstanbul açısından baktığımızda sandık sonuç tutanakları ile sayım döküm çizelgelerindeki uyumsuzluk dikkat çekiyor. Bu uyumsuzluğu gidermek için bu itirazlar doğaldır. uyumsuzluk varsa bu meşru müesseseye başvurmak yıllardır kullanılan olağan bir yöntemdir. Şimdi de bu yönteme başvurulmaktadır. Bu yöntem vatandaşımızın attığı her oyun yerini bulması açısından önemlidir.

İstanbul’a baktığımızda sayım döküm çizelgelerindeki verilerle sandık sonuç tutanaklarına yapılan itirazların yapılmasından normal bir şey yoktur. Bu meşru müesseseye başvurmak bütün siyasi partiler açısından olağan bir yöntemdir. Şimdi bu yönteme başvurulmaktadır. Bu yöntem vatandaşımızın attığı her bir oyun yerini bulması bakımından son derece önemlidir. Derdimiz hiçbir oyun feda olmamasıdır. Atılmış oyun yerini bulmasıdır. Sandık namustur. Sürekli olarak stresi yükseltilen açıklamalar yapılması. Akşam saatlerinden itibaren yurtdışındaki bazı şebekelerin provokatif açıklamalar karşısında bu hassasiyetlerin altını çizmek isterim.”

Yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım kazandığını duyurmuş, YSK ise kesin olmayan sonuçlara göre CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu açıklamıştı.

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İtirazlar yapılacak ve süreç devam edecek. Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasında temel prensibi bir kez daha vatandaşlarımızla paylaşmıştır. Biz milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Birtakım vesayet odakları tehditlerle, suikastlarla üzerimize geldiğinde ‘Millet ne derse odur, git derse gider, kal derse kalırız’ demişizdir. Birtakım rakamların yakın olması, tutanakların birbirini tutmamasını araştırmak, takip etmek, hukuki süreci beklemek doğaldır. Hukuki çalışma gayet doğaldır, dolayısıyla sükunetle saygıyla sonucu beklemek gerekir. Bir sürece, iki sonuca saygı duyacağız. Vatandaşlarımızı inciten, tahrik eden, süreci sabote etmeye çalışan bazı siyasilerin attığı Tweetler, cümleler görüyoruz.



“SONUÇ ARZU ETTİĞİMİZ GİBİ ÇIKSA DA ÇIKMASA DA…”

Yurtdışında Türkiye’de sıkıntı çıksın şeklinde arzularını görüyoruz. Bu millette tecessüm etmiş olan demokratik olgunluk, bu sürece ve sonuca saygı duymamızı gerektirecektir. İtiraz mekanizması çalıştıktan sonra sonuç netleşecektir. Sonuç arzu ettiğimiz gibi çıksa da çıkmasa da en yüksek hassasiyetimizi saygımızı ifade ettik. Sanki bu süreci YSK’nın ukdesinde yürümektedir. Sadece biz değil diğer partiler de orada bulunuyorlar. Kirli bilgi veriliyor bu doğru değildir. İtiraz sürecinin dışında sanki başka süreçler işliyormuş gibisinden, başka bir takım gibisinden zaman zaman şeyler duyulabiliyor. İtiraz mekanizması aynı işliyor. Kapsamlı bir inceleme geldi önüme. Farklı yerlerde çıkan sözler, cümleler, eleştiriler, polemikler sanki AK Parti Genel Merkezi bundan sorumluymuş gibi aşırı ifadeler kullanılabiliyor. Cumhurbaşkanımız gerekli balkon konuşmasında değerlendirmeyi yapmıştır.”