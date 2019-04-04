AKP Sözcüsü: Olağanüstü durum yok, memlekette her şey yolunda

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarına yönelik, “Olağanüstü durum yok, memlekette her şey yolunda. Ama sürekli olarak olağanüstü bir şey varmış gibi açıklama yapmak sağlıklı bir yaklaşım değildir.” dedi.

Çelik, yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik’in açıklamaları şöyle:

Bütün seçim süreçlerinin patronu YSK’dır.

ABD Dışişleri Sözcüsünün Türkiye’deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır.

Demokratik devletlerde seçim süreçlerinin yöneticisi hukuk kurallarıdır.

İstanbul’daki itiraz süreçlerinde binde iki oranında farkı unutmamak gerekir.

Avrupa Konseyi’nin yersiz açıklamaları oldu.

Dünyada hiçbir yerde bizim dışarıdan gelen gözlemcilere gösterdiğimiz kolaylığı göremezsiniz. Sizlere sağladığımız bilgi verme mekanizmaları hiçbir yerde bu kadar güçlü ortaya konmuyor.

Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye’deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir.

YSK, dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara sahiptir.