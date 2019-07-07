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07.07.2019
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AKP ‘tek adam’da kararlı

birgun.net birgun.net

Yerel seçim sonuçları ve ekonomideki kriz halinin ‘çöktüğünü’ gösterdiği başkanlık sistemi, AKP tarafından savunulmaya devam ediyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin ‘sistem değişikliği’ taleplerine tepki göstererek kapıları kapattı, yapılması gerekenin ‘aksaklıkları gidermek’ olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. AKP’nin Sütlüce’de bulunan il binasında yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili katıldı. Sabah 11.00’de başlayan yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. “Sanki Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi gözden geçiriliyormuş gibi algılanıyor. Buna arkadaşlarımız da cevap verdiler; hayatın icabı gereğidir. Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama durumu söz konusuysa bunlar tespit edilecek” diyen Çelik, şöyle devam etti:

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“Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans gösteremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp röntgeni çekilecek. Son derece doğal. Son derece normal bir çalışmadır.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hükûmet sistemiyle ilgili referandum çağrısına yanıt veren Çelik, şunları kaydetti: “Bir performans ölçümü, bir verimlilik çalışmasını CHP Genel Başkanı sistem, rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor. Bu sistem milletin kararıyla hayata geçmiştir. Sistem tartışmasıyla, rejim tartışmasıyla bir ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği bir sistem değişikliğine herkesin saygı duyması gerekir.”

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