PINAR YÜKSEK

Her geçen gün medyanın tek sesli hale getirilmesinin yeni örneklerini yaşarken medyadaki dönüşümü, geleneksel medyaya olan güven kaybını ve gündemi uzun yıllar boyunca çeşitli medya organlarında çalışmış Emin Çapa ile konuştuk.

• Hem 31 Mart seçimleri öncesinde hem sonrasında yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye’de tek sesli bir medya yaratıldığını söylemek mümkün. Medyanın yüzde 90’ının şu an Erdoğan’ın hâkimiyeti altında olduğunu söyleyebiliriz. Böylesi bir hâkimiyete rağmen AKP’nin medyadaki algıyı yönetmede başarısız olduğuna dair değerlendirmeler yapılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Medya, doğası gereği sorgulayan, başka, yeni veya farklı bakış açıları getiren bir şey olmak zorunda. Sahibinin sesi olduğunu bildiğiniz bir şeyi neden okuyup seyredesiniz? AKP toplumu manipüle etme konusunda müthiş başarılı bir parti. Bunu mitingler, basın yayın organları ve parti teşkilatı üzerinden yapıyor. Son örneği, Ekrem İmamoğlu’nun adını kullanmadan “CHP adayı” söylemine dönmesi. Kişiselleştirmeden çıkarıp, öteki olana indirgemeye çalışıyor. Böylece kabaran sempatiyi, mağduriyet algısını engellemeye çalışıyor. Ama AKP’nin sorunu şu ki ötekileştireceği kimse kalmadı. Ordu, derin devlet, FETÖ, aydınlar, akademi, ‘Doğan Medyası’ derken hepsini tüketti. Eyyy Amerika, Almanya, İngiltere demeye de ekonomi izin vermiyor. Bu durumda sürekli sen, sürekli sen, gene sen, yine yeni yeniden sen. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerin ardından, “Halkımıza kendimizi iyi anlatamadık” dedi. Küçük dilimi yutacaktım. Bütün iletişim kanalları senin kontrolündeyken bunu niye yapamadın acaba? AKP’li ya da muhalif herkes şunu görüyor, medya AKP tekelinde. Gazetelerin tirajlarına bakın. Eskiden her köşe başında gazete bayii vardı, şimdi dergi alacak gazete bayii kalmadı. Kitapçılardan dergi alıyoruz. AKP tüm yayın organlarını birbirine benzeterek öldürüyor aslında.

• Geleneksel medyanın pek çok farklı araştırmayla da kanıtlanan güvenilirlik problemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Geleneksel medyanın yerini sosyal medyanın almaya başladığı ve bu alana muhalif kesimlerin hâkim olduğu yönünde yapılan bazı tespitler var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Herkese ‘Tiranlık Üzerine’ kitabını okumasını tavsiye ediyorum. Sıradan faşizm, sıradan insanların omuzlarında yükselir. Faşizm, bütün kurumlardan şüphe duyulmasını, etrafımız sarıldı psikolojisinin topluma hâkim kılınmasını ister. Toplum, güven bunalımına değil sorgulama bunalımına girmeli. Basının hataları vardır (ve var) elbette. Ama dünyada yükselen faşizm dalgasının da bunda etkisi var. Sosyal medya ise bambaşka bir konu. Daha en başından itibaren ben sosyal medyaya şüphe ile yaklaşan biriyim. Bugün sosyal medya, demokrasinin en büyük sorunlarından birine dönüşmek üzere. ABD’de ve Almanya’da seçim süreçlerinde, İngiltere’de Brexit sürecinde, sosyal medyanın nasıl yalan haberlerle manipüle edilerek sonuçların etkilendiğine dair inanılmaz önemli ve etkili makaleler yayınlanıyor, kitaplar çıkıyor. Onlarca, hatta binlerce hesabı kontrol eden merkezi manipülasyon yapılarının korkunç yalanlar, hileler ve hatta provakatif eylemleri nasıl organize ettiklerini dehşet içinde okuyoruz.

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• 31 Mart seçimlerinin iktidar ve çevresinde bir panik ve telaş yarattı. Bunun üzerine YSK üzerinde baskı yaratılarak İstanbul seçim sonuçları iptal edildi. Bugünkü kriz koşullarında seçimin iptalini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye hiçbir zaman bir Norveç, bir İsviçre veya Hollanda demokrasisi değildi. (Bu ülkelerin demokrasileri idealdir demiyorum, şu anda en iyileri onlardır diyorum. Yoksa hepsinde faşizme kayış izleri görüp dehşete düşen biriyim.) Ama şöyle böyle idare eden bir demokrasimiz vardı. Bugünün modern demokrasi anlayışında sandık yeter koşul değil, gerek koşuldur. Esas olan katılımcı demokrasi. Ama biz gerek koşulu bile ortadan kaldırıyoruz. İktidar ortaklarının sandığı tekmelemesinin ülkeye verdiği zararı hep birlikte yaşayacağız. Ekonomi tarafında Türkiye artık, şekilsel olarak bile demokratik algılanmayan bir ülkedir. Bunun maliyetlerini hep birlikte yaşamaya başladık. Seçimin iptalinden sonra çıkılan sendikasyonların faizlerine bakmak bunun için yeterli. Maliyetler iki kat arttı. Türkiye’ye para getiren herkes, hukuk güvencesi olmadığını hesaba katarak, buna göre yüksek risk primi talep edecek ve etmeye başladı.

• AKP karşısında muhalefetin öne çıkan dinamiklerinden birisi de gençler. Eğitimli, kendini geliştirmeye çalışan ve yapılan haksızlıkları kabul etmeyen bu kitlenin Türkiye’nin geleceğindeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye’deki toplumsal saflaşma karşısında AKP’nin karşısındaki kitlenin dinamizmini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin sorunu sadece iktidar olsa işimiz kolaydı. Bizim sorunumuzun merkezinde muhalefet de var. Dünyanın değiştiğini, yeni bir dünya inşa edildiğini, teknoloji ve bilimdeki patlamanın her şeyi yeni baştan dizayn ettiğini anlamaktan uzak hem fiziken, hem zihnen yaşlı insanların yönettiği partilere oy vermekten yoruldu insanlar. Gençler artık kendi geleceklerini inşa etmeyi bırak, anlama yeteneği bile olmayan insanlara oy vermek istemiyor. Ben kendi adıma, bir sonraki genel seçimde başkanlık için oy vereceğim. Ama Meclis için oy verirken bir ön koşul koyacağım. Adaylarının en az üçte biri kadın, üçte biri genç olmayan hiçbir partiye oy vermeyeceğim. Zaten bu sistemde parlamentonun önemi yok. O halde birilerinin saltanatı olsun, protokolde yeri olsun diye niye oy vereyim? Gençler Türkiye’yi dönüştürecek ana güç. İster iktidar, ister muhalefet bu akıntıya hiçbirinin karşı durması mümkün değil. Bu dönüşüm yaşanacak. Ben nasıl karanlıkla aydınlık arasında aydınlıktan yanaysam, gençlerle yaşlılar arasında da gençlerden yanayım. Yaşlıların ne yaptıklarını, o müthiş tecrübeleriyle ülkeyi nereye getirdiklerini gördük.

AKP karşıtı kitle dediğimiz aslında çok parçalı bir yapı. AKP yıllardır bunun da ekmeğini yiyor. Ama şu anda demokrasi, insan hakları asgari müştereğinde buluşan herkes güç birliği yapmak zorundadır. Tek Adam rejimi Türkiye’yi bir cehenneme çeviriyor. Ya az gelişmiş bir Ortadoğu ülkesi olmaya rıza göstereceğiz ya da demokratik, yüzünü geleceğe dönmüş bir ülke inşa edeceğiz. Ben son dönemde gençlerden kaynaklanan bu kıpırdanmaya büyük değer veriyorum. Onların dayattığı bu dönüşümün önünde kimse duramayacak.