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12.07.2019
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AKP, Turizm Ajansı’nda geri adım atmak zorunda kaldı: Ortak bile isyan etti!

Yandaş şirketleri kayırmanın önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilen Turizm Ajansı kanun teklifinde, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin yanı sıra MHP’den de itiraz gelince geri adım atıldı. Tartışılan maddelerden bazıları yeniden düzenlendi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulmasına yönelik kanun teklifinde muhalefet partilerinin eleştirilerini dikkate almayan AKP, ittifak ortağı MHP’nin de teklife karşı çıkmasının ardından yalnız kaldı. İktidar, sert eleştirilerin ardından geri adım atarak 11 maddelik teklifin bazı maddelerini değiştirdi.

Kanun Teklifi’nin Genel Kurul’daki görüşmelerinde MHP, Cumhur İttifakı’ndaki ortağı AKP’nin karşısında yer alarak teklifin bazı maddelerine karşı çıktı. CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının da muhalefet ettiği teklifte eleştirilen bazı maddeler törpülendi.

PATRONLAR KULÜBÜ

Düzenlemeyi eleştiren CHP’li Ensar Aytekin, yönetim kurulu olarak adlandırılan yapının “patronlar kulübü” olduğunu söyledi. Aytekin, “Bu ajansın yerel işbirliği ağlarında devlet yönetimi, valiliği ve belediyeleri sürecin dışına itmiştir. Bu yönüyle bir patronlar kulübü öneriliyor” dedi.

Hükümet’in paraya ihtiyacı olduğu için böyle bir teklif hazırladığını ve turizmcilerin üzerindeki yükün ağır olacağını ifade eden Aytekin, “Öngörülen düzen tam anlamıyla bir sömürü düzenidir. Tatil sezonunun kısa olduğu bir coğrafyada işletmelerden alınması düşünülen yüksek pay turizmciyi bir nevi haraca bağlayacaktır” diye konuştu.

YÜK OLUR

Teklife karşı çıkan bir diğer isim MHP’li Baki Şimşek oldu. Düzenlemenin turizmcilere yük olacağı uyarısında bulunan Şimşek, “Otellerden alınması planlanan yüzde 1’lik payın daha uygun bir değere çekilmesini ve tahsilatın bu yıl yapılmamasını, bununla ilgili değişikliklerin yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

MHP’li Cemal Enginyurt ise, “Otelcilerin cirolarından yüzde 1 pay almayı kanunlaştırıyoruz. Antalya ve Bodrum’la, Ordu’nun Mesudiye’si, Sivas’ın Koyulhisar’ı aynı değerde aynı turizm zenginliği mi yaşıyor ki aynı payı alıyoruz?” ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİKLİĞE MECBUR KALDILAR

Muhalefetin ve MHP’nin itirazlarının ardından AKP grubu, çeşitli değişikliklere imza attı. Teklifte ilk değişiklik, Ajans’ın yönetim kadrosunda yapıldı. 13 kişiden oluşan ve sadece üç bölgeden temsilcilerin yer alacağı yönetim kurulu üyeliği sayısı 15’e çıkartıldı ve iki bölgeden daha temsilci alınması kararlaştırıldı. Değişiklik önergesi ile “turizm payı” düşürüldü.

Buna göre, kanun teklifinde turizm payı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yeme içme tesisleri ve Bakanlık belgeli deniz turizmi araçlarından yüzde 1, seyahat acentelerinden ve hava yolu şirketlerinden binde 1 ve özel şirketlerin işlettiği havalimanlarından binde 2,5 olarak alınması öngörülüyordu. Değişiklikle otellerden ve Bakanlık belgeli yeme içme tesisleri ile deniz turizmi araçlarından binde 7,5, acentelerden ve hava yolu işletmelerinden on binde 7,5 ve özel işletmedeki havalimanlarından binde 2 oranında pay alınmasına karar verildi.

AJANS ORTAK OLAMAYACAK

Kanun Teklifi’nde bir diğer eleştiri konusu olan, ajansın “gerekli görülen turizm yatırımlarına ortak olabileceği” ifadeleri de tekliften çıkarıldı. Muhalefet, yandaş turizm şirketlerinin bu yolla zengin edilebileceği uyarılarında bulunmuştu.

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