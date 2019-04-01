AKP ‘Türkiye’yi kaybetti’ Ankara ve İstanbul CHP’de

Beş yılda kurulan yedinci sandığa yurttaşlar ağır ekonomik kriz koşullarının gölgesinde giderken AKP, 24 Haziran genel seçimleri ardından 9 ayda büyük bir erime yaşadı. 2014’te 48 ilde belediye seçimlerini alan AKP, yerel seçimin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre 39 ilde kaldı.

Kurulan Cumhur İttifakı ise MHP’ye yaradı. Seçimin en dikkat çeken sonucu, mega kent İstanbul ve başkent Ankara’nın 25 yıldır yönetildiği AKP zihniyetinden kurtulmuş olması.



2014 yerel seçim sonuçlarına göre Türkiye genelinde CHP 14, MHP 8, (Bağımsız Aday olarak Mardin’de seçimi kazanan Ahmet Türk de dahil) HDP 11 kentte belediye başkanlığı seçimlerini kazanmıştı. AKP ise 48 ilde başkanlık seçimlerinde galip çıkmıştı.



24 Haziran Genel Seçimleri’nde de iktidar partisi lehine çıkan oranlar, yerel seçimde ise büyük bir erimeyle sonuçlandı.

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ERDOĞAN KABUL ETTİ



Sandıklar açıldıktan sonra her seçimde olduğu gibi AKP büyük oranlarla önde gösterildi. Ancak saat 21:00’a kadar hızlı biçimde girilen veriler ardından muhalefet partileri Türkiye genelinde farkı kapattıkça veriler yavaşladı. Saat 22:00 itibariyle Anadolu Ajansı’nın veri girişi sıfıra indi. Daha sonra tekrar başlayan girişler, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 3500 oya kadar indiğinde durduruldu. AKP Adayı Yıldırım televizyonlara çıkarak “Kazandık” açıklaması yapsa da İmamoğlu defalarca kameraların karşısına geçti ve Anadolu Ajansı’nı, YSK’yi doğru verileri açıklamaya davet etti. CHP’li Aday İmamoğlu, “Ben kazandığımızı biliyorum, ama bunu sadece benim açıklamam siyasi ahlakıma sığmaz” diye konuştu.



Tüm bu gelişmelerin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki AKP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada yenilgiyi kaybetti. Erdoğan, “İstanbul’da halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak vermiş olsa bile ilçeleri Ak Parti’ye vermiştir” ifadelerini kullandı.



İSTANBUL KIRAN KIRANA



Millet İttifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, sabah 4.30’de yaptığı açıklamada, “27 bin 919 oy farkla öndeyim” dedi. İmamoğlu “CHP sistemine girilmeyen sadece 7 sandık var” ifadesini kullandı.

İmamoğlu, 07:22’de bir açıklama daha yaptı. İmamoğlu, “Aramızdaki fark 28 bin 27’dir” dedi. Yüksek Seçim Kurulu’nda Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler ve Beylikdüzü gibi ilçelerde oyların girilmesine devam edildiğini kaydeden İmamoğlu, “YSK ile bizim oylarımızı teyit ediyor. Yakın takipteyiz” dedi.



ANKARA ‘YAVAŞ’ DEDİ



Türkiye’nin başkenti Ankara, 25 yıl sonra CHP’ye geçti. Melih Gökçek’in 4 dönem belediye başkanlığı yaptığı, bunun son dönemini ise şaibeli biçimde kazandığı Ankara’da CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı Mansur Yavaş 1 milyon 297 bin oyla yüzde 50 aldı. AKP ve MHP’nin ortak adayı Mehmet Özhaseki ise 1 milyon 237 bin oy alarak yüzde 47,7’de kaldı.



İZMİR’DE CHP FARK ATTI



İzmir, beklenildiği gibi CHP’den vazgeçmedi. CHP ve İYİ Parti’ni ortak adayı Tunç Soyer, yüzde 58,2 oranına tekabül eden 1 milyon 122 bin oy alırken AKP ve MHP’nin ortak adayı Nihat Zeybekçi ise 744 bin oyla yüzde 38,2’de kaldı.



EL DEĞİŞTİREN KENTLER



AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, elinde bulundurduğu 10 kenti muhalefete kaybetti. İstanbul, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu ve Kırşehir AKP’den; Adana ve Mersin ise MHP’den CHP’ye geçti.



2014’te AKP’nin kazandığı Amasya, Bayburt, Çankırı, Erzincan, Karaman, Kastamonu ve Kütahya’da ittifak ortağı ile yarışan MHP seçimin galibi oldu.



HDP ise 2014’ten farklı olarak Ağrı, Şırnak ve Bitlis’i AKP’ye, Iğdır’ı MHP’ye, Dersim’i ise TKP’ye kaybetti. HDP, Kars’ı ise MHP’den aldı.



CHP ise 2014’te seçimleri kazandığı Zonguldak ve Giresun’u AKP’ye kaybetti. Kırklareli’nde de CHP’den istifa edip bağımsız aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu ipi göğüsledi.



AKP, 2014’te aldığı 48 belediyeden 9’unu kaybederek toplamda 39 ilde kaldı. CHP ise 2014’te 14 il alırken bu kez sayıyı 21’ye çıkararak büyük bir sıçrama yakaladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’den oluşan üç büyük kentin yönetimi de CHP’ye geçti.



HDP de 2014’te 11 ilde yönetimi alırken bu kez 7 ilde kaldı.



MHP ise Cumhur İttifakı’nın kazananı oldu. 2014’de 8 kentte belediyeyi alan MHP, bu kez sayıyı 12’ye çıkardı.