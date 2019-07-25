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25.07.2019
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AKP, vaadini unuttu: Menderes’in 50 yıllık hayali olan hastanenin inşaatı çürüyor!

İzmir’in Menderes ilçesinde yapımına 2016’da başlanan, 2018’de tamamlanması vaadedilen 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesi’nin inşaatı durdu, hastane çürümeye mahkûm edildi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

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Yapımına 2016 yılında başlanan ve 2018 yılında tamamlanması vaadedilen 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesi’nin inşaatı durdu. İlçe halkının 50 yıllık hayali olan hastane çürümeye mahkûm edildi.

İnşaatın durmasıyla ilgili; yapım ihalesini kazanan şirketin iflas ettiği, ardından ikinci şirketin de dolar artışı nedeniyle işten çekildiği iddia edildi.

Öte yandan AKP’li MKYK Üyeleri, Milletvekilleri ve dönemin AKP’li belediye başkanı Menderes Devlet Hastanesi’nin inşaatı devam ederken şantiye ziyaretlerinde bulunmuş, Mendereslilere hastanenin 2018’de hizmete başlayacağını vaat etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Bakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

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‘HİZMET’ DERSİ VERECEĞİNE YARIM BIRAKTIKLARI HASTANENİN HESABINI VERSİN!

CHP’li Bakan, “AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım geçen gün kentimize gelip Kınık ve Foça Devlet Hastanelerinin açılışını yaptı. Ancak Binali Bey’in Anayasa Değişikliği Referandumunda oyunu kullanmayı tercih ettiği Menderes’te vaat ettikleri 75 yataklı Devlet Hastanesi’nin inşaatı yarım kaldı. 2018’de faaliyete geçecek dedikleri hastane, çürümeye terk edilmiş âtıl bir inşaat alanı olarak Mendereslilere bırakıldı. AKP, kendi vaadini de çürüttü. Binali Bey, kentimize gelip partimize ve solculara ‘hizmet’ dersi verip yakışıksız ithamlarda bulunacağına, verdiği sözleri tutsun, Menderes’te yerel yönetimde iktidarda oldukları zaman başlayıp yarım bıraktıkları hastanenin hesabını versin” diye konuştu.

CHP’Lİ BAKAN SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’YA SORDU:

1 – Yapımına 2016 yılında başlanan, 2018 yılında tamamlanması vaadedilen 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesi’nin inşaatı neden durmuş, neden bir yıldan fazladır hiçbir çalışma yapılmayarak çürümeye mahkûm edilmiştir?

2 – İlçenin 50 yıllık hayali olan ve vatandaşlara sözünü verdiğiniz Menderes Devlet Hastanesi ne zaman tamamlanarak faaliyete başlayacaktır?

AKP’Lİ ESKİ MENDERES BELEDİYE BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

‘Menderes Devlet Hastanesi’ seçim vaatleri arasında yer alan geçen dönemki Menderes Belediye Başkanı AKP’li Bülent Soylu şöyle konuşmuştu: “Yaptırmış olduğumuz anketlerde vatandaşlarımızın yüzde 85’inin en büyük hayali, Menderes’e devlet hastanesinin kazandırılmasıydı. Menderes’te doğmuş büyümüş biri olarak benim de en büyük hayalim ilçemizin en büyük eksiklerinden olan devlet hastanesinin yapılmasıydı. İhale süreci 500 gün olan hastanemizin inşaatı 2017 sonu itibari ile bitmiş olacak. 2018 yılının ilk çeyreğinde de Menderesli hemşehrilerime hizmet vermeye başlayacak.”

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