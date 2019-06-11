AKP ve CHP’den askerlik sistemi açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP, yeni askerlik kanununda Cumhurbaşkanına ‘askerlikten muaf tutma’ yetkisi veren 45’inci maddeye şerh koydu.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, yeni askerlik kanununda 45’inci maddeye şerh koyduklarını belirterek, “Genelkurmay Başkanı teklifi ve Milli Güvenlik Kurulu’nun onayı ile ancak gerçekleştirilebilir dedik ve bu şekilde teklif verdik. Eğer bu şekilde kabul edilirse bu maddeye herhangi bir itirazımız olmayacak” dedi.

TBMM’de Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ve beraberindeki heyet ile görüşen Özkoç, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özkoç, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ve askeri yetkililerle toplantı yaptıklarını, burada yasaya dair çekincelerini aktardıklarını belirtti.

‘TEK YETKİLİ CUMHURBAŞKANI’

CHP’li Özkoç, yeni askerlik yasasında 45’inci maddenin önemine değinerek, “Bu madde 1970’li ve 1984 yıllarında olan bir madde. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldikten sonra bu madde güvencesiz kalmıştır, altı boşaltılmıştır. Bu madde Cumhurbaşkanı’na, 20 yaşın üstündeki istediği herhangi bir topluluğa askerlikten muaf tutma yetkisi veriyor. Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı’nın istediği bir topluluğa askerlikten muaf edebilmesi söz konusuydu. Bu konuda eskiden Genelkurmay Başkanının teklifi ve bakanlar kurulunun kararı vardı. Bize getirdiklerinde hem Genelkurmay Başkanı’nın teklifi yoktu hem de Bakanlar Kurulu zaten olmadığından Bakanlar Kurulu da çıkarılmış durumdaydı. O zaman tek yetkili de Cumhurbaşkanı olacaktı. Biz o maddeye şerhimizi koyduk ve teklifimizi verdik. ‘Genelkurmay Başkanı teklifi ve Milli Güvenlik Kurulu’nun onayı ile ancak gerçekleştirilebilir’ dedik. Eğer bu şekilde kabul edilirse bu maddeye herhangi bir itirazımız olmayacak” diye konuştu.

‘GELİR DURUMUNA GÖRE KADEMELENDİRME YAPILMALI’

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik için rakam telaffuz edilmesinin, askerlik onuru açısından sıkıntılı olduğunu savunan Özkoç, “Bedelli askerlik bu yasa ile beraber artık sistemli bir şeklide hepten var ediliyor. Bedelli askerlikle ilgili parası olanın askerliği yapmaması ve bu konuda sadece belli bir kesimin bundan yararlanması gibi bir şeyin söz konusu olamayacağı gibi gelir durumuna göre bir kademelendirme yapılması gerektiğini, doğru olanın da bu olduğunu kendilerine ifade ettim” dedi.

CHP’li Özkoç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) yaklaşık 250 bin olması gereken kadronun yüzde 70 civarının doldurulduğunu belirterek, “Erken terhisler yapıldıktan sonra yüzde 30’a inecek. Askerlikteki yükümlülerin sayısı ve personelin sayısı. Böyle bakıldığında acaba Türkiye’nin Orta Doğu gibi bir yerde Amerika ve Rusya ile birlikte yaşadığımız silah konusu da gündemdeyken ordumuzun bu kadar sayısının azaltılmasını sınır bölgelerde ve savaşan alana bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı, hizmetin aksayıp aksamayacağı, ordumuzun gücünün azaltılmış olmasının söz konusu olup olmayacağı konusundaki sıkıntılarımızı ifade ettik” diye konuştu.

Neden ertelendi

AKP’li Cahit Özkan şunları söyledi:

Meclis’te bir süreç var. Kanun teklifi önce komisyona gelir, sonra genel kurula gelir. Partiler önerilerini sunar. Bu içtüzüğün ve Anayasa çerçevesinde süreç müsaade etmediği için bu konuda diğer partilerle prensipte uzlaşıldığı için bu haftaya ertelendi. Geniş bir mutabakatla Meclis’ten geçirmeyi planlıyoruz.

Teklife yönelik tereddütler

Bu yasa bugüne kadar Meclis’te grubu bulanan tüm partilerin kanun teklifleri değerlendirildi, TSK’nın ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Tüm bakanlıkların etki analizini yaparak tüm görüşler toparlanarak bugüne geldi. Bu kanunda CHP’nin vermiş olduğu kanun teklifleri değerlendirildi. STK’ların talepleri, silahlı kuvvetlerin talep ve beklentileri göz önüne alınarak yapıldı. Yasa yürürlüğe girdiğinde herkesin kabul ettiği bir yasa olmayabilir. Olabildiğince uzlaşı sağlanan bir yasa olarak yürürlüğe girecektir. Taraf olan tüm görüşler dile getirilerek Meclis’e geldi. Kapalı grup toplantısında da görüşler dile getirildi. Ülkemizin çıkarına en uygun şekilde uzlaşı sağlayarak yürürlüğe sokacağız.

Askerlerin terhisi

Askerlik kanunuyla yapılacak bu düzenlemenin koruduğu menfaat, ülkemizin bütünlüğünü koruyacak, savunma anlamında güçlendirecek bir anlayışla dizayn edildi. TSK’da bir zafiyete yol açmaması düşünüldü. Bütün analizleri değerlendirdik ama öncelikli olan ülkemizin savunması. TSK’nın tüm verisi, bilgisi kamuya açık değil. Ülkemizin ihtiyacı nedir, ilgili bakanlıklardan değerlendirmeler alındı. Ülke savunmasında zafiyet olmayacak şekilde dizayn edildi. Yaklaşık 433 bin civarında askeri personel var. Şu anda silahlı kuvvetler içerisinde er olarak yapan 233 bin kişi var. 233 bin askerin tamamı terhis edilmiyor. Bütün planlamalar yapıldı. Terhis olacak erin yerine görev yapacak askerlerin planlaması da yapıldı. Böyle bir dönemde hiçbir zaafiyet söz konusu olmayacak şekilde, TSK’ya güç katacak şekilde planlamalar yapılmıştır.

Askerlikten muafiyet yetkisi

Tüm partilerimiz bu hususta çalışmalarını hazırladılar. Genel hakkındaki görüşmelerde bu uzlaşı aranacak. Öncelikle bu tüm dünyada var olan bir düzenlemedir. Ceza infaz kanununda da benzer bir yetki verilmiştir. 1927 kanunda da aynı düzenleme var. Diğer partiler de tekliflerini sunarlar, sınırları çizilir ve bağlanır. Tamamen kaldırabiliriz ama devlet başkanının böyle bir yetkiyi kullanma hakkı varken, yarın çıkabilecek bir durumda mevcut düzenlemeyle bunu ortaya koyup genel düzenleyici bir yasa yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz.