AKP ve Erdoğan propagandası yapan okul müdürü Meclis gündeminde

Mersin Toroslar İbni Sina Özel Eğitim Mesleki Lisesi Müdürü Levent Temel’in, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisine hakaret eden yazılar ile AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın propaganda afişlerini sosyal medya hesaplarından paylaşması Meclis gündemine taşındı.

CHP’li Milletvekili Alpay Antmen “Bir okul müdürünün görevi; öğrencilerin başarısı ve yönettiği okulun kalitesini arttırmak mıdır yoksa iktidar partisinin ilçe başkanı gibi çalışmak mıdır?” diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği önergesinde Mersin Toroslar İbni Sina Özel Eğitim Mesleki Lisesi Müdürü Levent Temel’in sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Halk Partisinde açık şekilde hakaret eden yazıları paylaştığını belirterek “Bahsi geçen lise müdürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları ile birlikte ‘Reis kim ne yaparsa yapsın bu davada yanında yer almayan, seninle ölüme gelmeyen namert olsun’ şeklinde paylaşımları bulunduğu görülmektedir” dedi.

Antmen’in önergesinde yer alan sorular şunlar;

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Tarafsızlık” başlıklı maddesi “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar” demektedir. Kanuna açıkça aykırı davranış sergileyen bu müdür hakkında idari işlem yapılacak mıdır?

– Bahsi geçen okul müdürü Levent Temel hakkında daha önceden yapılmış bir şikayet ya da açılmış bir soruşturma bulunmakta mıdır?

İlginizi çekebilir: Öğretmenlerin sandık görevleri iptal edildi

– Bir okul müdürünün görevi; öğrencilerin başarısı ve yönettiği okulun kalitesini arttırmak mıdır yoksa iktidar partisinin ilçe başkanı gibi çalışmak mıdır?

– Son 17 yılda; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan müdür, öğretmen, personel ve işçiler hakkında siyasi parti propagandası yaptığı ve 657 sayılı kanuna aykırı hareket ettiği için kaç şikayet yapılmış ve kaç soruşturma açılmıştır? Bunların sonuçları nelerdir?