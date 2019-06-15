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15.06.2019
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AKP’li yöneticiden İmamoğlu’na: “Yunan evladı”

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AKP Mersin İl Başkan Yardımcısı Kenan Peker, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu hakkında ‘Yunan evladı’ ifadesini kullandı. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silen AKP’li yöneticiye siyasiler ve vatandaşlar sert tepki gösterdi.

“İSTANBUL’U ‘KONSTANTİNOPOLİS’ Mİ SANDIN YUNAN EVLADI”

AKP Mersin İl Başkan Yardımcısı Kenan Peker, Ekrem İmamoğlu aleyhine “#SeriYalancı”etiketiyle paylaşımlarda bulunmaya başladı. Peker, İmamoğlu hakkında “İstanbul’u konstantinopolis mi sandın yunan evladı” ifadelerini kullandı.

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