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02.07.2019
Anasayfa EKONOMİ 'AKP yüksek gelirlilere ek vergiyi erteledi'

‘AKP yüksek gelirlilere ek vergiyi erteledi’

AKP’nin bütçe açığını kapatmak için yüksek gelirlilere getirilecek ek vergiler üzerinde çalıştığı, ancak ’zaman yetmemesi’ sebebiyle bu vergileri Ekim’e ertelediği öne sürüldü.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe açığını azaltmak için geliri 1 milyon liranın üzerinde olanlara ve ultra lüks konutlara ek vergiler getirmeyi planladığı, ancak düşünülen tasarının Ekim’e ertelendiği açıklandı.

Reuters’a konuşan kaynaklar, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın başında olduğu bakanlığın” tasarıyı erteleme sebebinin vergi düzenlemesinin bu döneme yetişemeyecek olması olduğunu öne sürdü.

‘ÇALIŞMA TAKVİMİ SEBEBİYLE MADDELER AZALTILDI’

Meclis tatile girmeden önce gündeme alınan tekliflerde zenginlere daha yüksek vergiler getirilmesi bulunmazken, meclisin çalışma takvimi sebebiyle önerilen maddelerin azaltıldığı belirtiliyor.

Habere göre Erdoğan, Japonya ve Çin ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönüşünde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşerek vergi düzenlemesine son halini verecek.

BÜTÇE AÇIĞI ARTIYOR

Merkezi yönetim bütçe açığı yılın ilk dört ayında yüzde 135.1 artışla, geçen yıl Ocak-Nisan dönemindeki 23.2 milyar liradan, 54.5 milyar liraya yükselmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre bütçe Nisan’da 18.3 milyar TL açık verdi. Bütçe 2018 yılı Nisan ayında 2.8 milyar lira açık vermişti.


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