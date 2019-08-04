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04.08.2019
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AKP’de akraba atamaları son sürat: Baba, kardeş ve kuzen üniversiteye atanmış

Son günlerde kamuoyunda büyük tepki çeken usulsüz atamalar hız kesmiyor. Erzurum’un Palandöken ilçesinin AKP İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun, akrabalarını Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde çeşitli görevlere atadığı ortaya çıktı.

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Baran Döner

Son günlerde peş peşe ortaya çıkan ve kamuoyunda büyük tepki çeken usulsüz atamalar hız kesmiyor. Son olarak Erzurum’un Palandöken ilçesinde AKP İlçe Teşkilatı Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun, akrabalarını Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde çeşitli görevlere atadığı ortaya çıktı. AKP’li Ömeroğlu’nun babası İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, kardeşi yardımcı doçent, kuzeni ise araştırma görevlisi olarak üniversite kadrosunda.

Memurluktan terfi etti

Ömeroğlu’nun 63 yaşındaki babası Cevat Ömeroğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nı yapıyor. Cevat Ömeroğlu’nun bu göreve getirilmeden önce ise memurluk yaptığı belirtildi.

Kardeş ve kuzen aynı yerde

AKP İlçe Başkanı’nın torpilli atamaları bununla sınırlı değil. Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun kuzeni Aslı Nur Ömeroğlu’nun Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Anabilim Dalı biriminde araştırma görevlisi olduğu ortaya çıktı. Haktan Ömeroğlu’nun kardeşi Gökhan Ömeroğlu’nun ise Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent görevine getirildiği öğrenildi. Gökhan Ömeroğlu’nun daha önce Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde dekan yardımcılığına getirildiği fakat daha sonra görevden alındığı belirtildi.

İhale alıyormuş

Ömeroğlu’nun geçmiş yıllarda büyükşehir belediyesinden ve üniversiteden ihaleler aldığı da iddia edildi. İlçe başkanının Erzurum’un Yakutiye ilçesinde laboratuvar malzemeleri ve cihazları satışını yaptığı bir şirketi bulunuyor.

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