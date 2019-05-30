AKP’de ‘birlik’ fotoğrafı

İstanbul seçimlerine bir aylık bir süre kalmasına rağmen AKP kendi tabanını ikna etmiş durumda değil.

Parti kamplarında ve iç toplantılarda sorun ‘birlik’ görüntüsünün bozulması olarak tartışılmış. AKP yönetimi bu tespitten sonrası adım atmaya başladı. İlk iş eskilerin gönlünü almak oldu. Kuruluş döneminin önemli isimlerinin bazılarına “iş bulunurken” bazılarıyla da hatıra fotoğrafı çekilerek gönülleri alınmaya çalışıldı.

Aldığımız bilgilere göre bu hamle parti içerisinde daha derin tartışmalara yol açtı. Özellikle parti içerisinde uzun süredir tartışmalı olan isimlerin ödüllendirilmesinin daha büyük kırılmalara yol açacağını söyleyenlerin sayısı az değil. Konuştuğumuz bir AKP’li yöneticinin “Faruk Çekik, Arınç ya da Aksu’yu kendi şehirlerinde sorun bakalım kaç partili arkadaşımızın onayını alacak” serzenişi ortalama ruh halini yansıtıyor.

BİR ŞEY KAZANDIRMAZ

Parti adına sahada çalışma yürütenlerin karşılaştıkları en büyük şikayet “adam kayırmacılık” olduğunu yine bizzat AKP’li yöneticilerin sözlerinden alıyoruz. Toplumun çok önemli bölümünde var olan “eş-dost-akraba” partisi algısı son yıllarda AKP’liler içerisinde de güçlenmiş durumda. Son atamalar bu algıyı pekiştirmenin ötesinde bir sonuç vermeyeceğini düşünen AKP’lilerin sayısı çok yüksek.

KİMSENİN İSTEMEDİĞİ İSİMLER

Yeni parti arayışına karşı bir önlem olarak görebilir miyiz diye sorduğumuz bir AKP’li yetkili “kesinlikle hayır” yanıtı verdi. Devamında da “gidin sorun Davutoğlu ya da Babacan ekibine bu simlerin hangisini yanında ister. Kimsenin arayıp sormadığı isimleri biz ödüllendiriyoruz” diyor. Konuya bu cepheden baktığımızda da çok akıllıca gibi bir hamle olarak durmuyor. En azından AKP’li tabanda istenilen etkiyi bırakmamış.

ERDOĞAN ÇARE ARIYOR

Ankara’da merak edilen soru toplumun tepki gösterdiği, AKP’lilerin ise onaylamadığı bu adımları Erdoğan neden atıyor? Bu sorunun tek bir yanıtı yok. ‘Siyasi değil insani’ diyenler de var. Onlara göre atamalar eski arkadaşlara yapılan ‘küçük’ jestler.

Atamaların kurumlarda etkili olacağını ve bu isimlerin de başarılı olacağını savunanlar da var. Ama bu iki yaklaşım da AKP içindeki ana gövdeyi yansıtmıyor. Esas neşelenin 23 Haziran seçimleri öncesi parti içerisinde verilen fotoğraf olduğu düşünülüyor. Bu isimlerin bu ihtiyacı karşılayıp karşılanmadığını sorduğumuzda aldığımız yanıt daha da ilginç; “yenler hiç sevilmiyor”.

23 Haziran seçimlerine ilişkin kamuoyu anketlerinin ilki geçen hafta sonu Erdoğan’ın masasında olduğu biliniyor. Bahçeli ve Soylu olmadan Binali Yıldırım’ın önde olduğu kampanyanın ilk sonuçlarını görmüş oldular. Bize AKP için durumun çok parlak olmadığı ve Erdoğan’ın taktık değiştirmeye hazırlandığı bilgileri geliyor. Bayramla birlikte Bahçeli’nin “beka” söylemi ile sahalara dönmesi sürpriz olmayacak. Atamalar ve eskilerle verilen fotoğraf kısa süre içerisinde mazi olacak gibi.