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04.04.2019
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AKP’de iç hesaplaşma

Sebahat Karakoyun Sebahat Karakoyun

AKP, sandıkta kaybettiğini geri almaya yönelik hamleleri sürdürürken İstanbul, Ankara başta olmak üzere bazı illerin kaybı aday belirleme sürecinde de yansımaları görülen parti içi kavgayı alevlendirdi. Binali Yıldırım’ın köprüleri tamamen attığı Berat Albayrak’la kavgalı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da seçim gecesinden beri İstanbul’da üs kurduğuna dikkat çekiliyor.

İktidar cephesinde ekipleşmelerin neden olduğu parti içi kavga, seçim sonuçlarıyla birlikte derinleşiyor. Yıldırım’ın adaylığı aşamasında sorun yaşadığı Albayrak’la ipleri koparttığı belirtiliyor. Kulislerde Albayrak’a yakınlığıyla bilinen İl Başkanı Bayram Şenocak ve Yıldırım arasında, il kongresiyle başlayıp yerel seçimler için aday belirleme aşamasında tırmanan gerginliğin kampanya süreci ve seçim gecesi de sürdüğü konuşuluyor.

SOYLU İSTANBUL’A ÜS KURDU

Seçim gecesi CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun öne geçtiği haberlerinin kamuoyuna yansıması üzerine Yıldırım’la biraraya gelen Soylu’nun bu süreçte adeta İstanbul’a üs kurduğu belirtiliyor. AKP, seçim kurullarına geçersiz oyların yeniden sayımına yönelik başvuruda bulunarak sonuçlarda değişiklik için uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki trol hesapların paylaşımları ve yandaş medya aracılığıyla “şaibe” algısı yaratma çabalarını sürdürüyor. “Şaibe” iddiasını güçlendirmek için sandık kurullarında görev yapanlarla ilgili GBT incelemesi başlatıldığı belirtiliyor.

İstanbul gibi kaybedilen Ankara seçimi de AKP’deki iç hesaplaşmayı tırmandırdı. Başından beri adaylığı tartışma konusu olan Mehmet Özhaseki’nin parti teşkilatı ve milletvekillerini kampanyaya dahil etmemek konusunda ısrarcı davrandığı belirtiliyor. Özhaseki’nin Kayseri Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı iken Müsteşar Yardımcısı olan “sağ kolu” Refik Tuzcuoğlu, seçimden önce Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görevlendirildi. Tuzcuoğlu dışında kendilerini muhatap almadığını savunan Ankara milletvekilleri ve il yönetiminin sonucun ardından tepkilerini yüksek sesle dile getirdiği belirtiliyor.

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