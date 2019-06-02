AKP’de ‘İmamoğlu yorulacak’ umudu

AKP İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi, saha çalışmaları ve anketlere dayanarak seçim kampanyası sürecini sürekli Ankara’ya raporluyor. Raporda, seçimin iptalinin yarattığı ve AKP tabanını da kapsayan rahatsızlık, ekonomik sorunlardan kaynaklanan yurttaş tepkileri, küskün AKP seçmeni, örgütteki koordinasyon sıkıntısı gibi Binali Yıldırım’ın seçim başarısını engellediği bilinen etkenler dışında iki güncel saptama yer aldı.

Kampanyayı gözden geçiren AKP Kurmayları, mazbatası YSK kararı ile geri alınan Başkan Ekrem İmamoğlu’nun performansında düşüş başladığı saptamasının altını çizdi. İmamoğlu’nun yorulduğu, sinirlenmeye başladığı, 23 Haziran yaklaştıkça kendini kontrol etmekte güçlük çekeceği umudu dillendirildi.

KARADENİZLİ VURGUSU

Raporda, Ekrem İmamoğlu’nun kendini 31 Mart seçimlerine göre programlamış göründüğü ifade edilerek, yeni kampanya döneminde eski performansını sergileyemediği ileri sürüldü. İmamoğlu’nun sinirlenmeye başladığı, bunda yorgunluk ve moral bozukluğunun yanı sıra Karadenizli olmasının etkisinin bulunduğu savunuldu. Bu durumun Yıldırım lehine sonuç yaratacağı dile getirildi.

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AKP’NİN KÜSKÜNÜ DAHA ÇOK

İmamoğlu’nun 31 Mart’a alacağı oyun tamamına yakınını aldığı saptaması da yapan AKP Kurmayları, kendi seçmenleri arasındaki küskünlerin daha fazla olduğunun altını çizdi. İmamoğlu’nun en fazla sandığa gitmeyen az sayıdaki sosyalistin oyunu alabileceği, bunun da sayısal olarak AKP’ye avantaj sağladığı belirtildi.

KÜRTLERİ İKNA EDEMEDİK

Değerlendirmede Kürt seçmenin oylarını alabilmek için 31 Mart’tan sonra İmralı’ya yönelik tecridin kaldırılması, yumuşama mesajları verilmesi, meleler ile aşiret reislerinin devreye sokulmasına karşın mesafe katedilemediği bildirildi.

BAHÇELİ-SOYLU TEDİRGİNLİĞİ

31 Mart kampanyası sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından dile getirilen aşırı milliyetçi ve güvenlikçi anlayışın Kürt seçmen üzerinde olumsuz etkisi olduğu saptaması yapıldı. Bu söylemden vazgeçilmesi durumunda 23 Haziran’a kısa süre kala Kürt seçmenin Binali Yıldırım’ı destekleyebileceği beklentisi dile getirildi.