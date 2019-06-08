AKP’de sandığa gitmeyenler korkusu

AKP’de sandığa gitmeyen küskün seçmenler bir numaralı gündem maddesi haline geldi. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya değindi.

Kurtulmuş, Ordu’da katıldığı etkinlikte küskün AKP seçmenine dikkat çekerek, “2002 seçimlerinden bu yana AK Parti’ye oy veren seçmenlerin oranı yüzde 65’ti. Bu oy veren vatandaşlarımızın bizlere şu an kırgın, kızgın ya da küsmüş olabilirler. Ancak İstanbul gibi bir şehri bunların yaptığı ittifaka bırakmamalıyız ve onlara teslim etmemeliyiz” dedi.

Erdoğan da aynı konuya üstü kapalı değindi. Dün Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Sandığa gitmeyenleri minimize etmek ve sıfıra yakın noktaya getirmek çok önemli. Kampanya süreci içinde organizasyon heyetinin bize yüklediği görevler var. Ağırlıklı olarak Binali Yıldırım Bey’in çalışmaları var. Parti teşkilatımızın yaptığı çalışmalar var. İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın bu seçim için geri dönüşleri çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini İstanbullu hemşerilerimin yerine getirmesi büyük önem arz ediyor. Milletvekili arkadaşlarımız diğer illerde de yoğun bir şekilde çalışıyor. İstanbul’da sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.