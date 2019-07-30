AKP’de sular durulmuyor

Politika Servisi

Yerel seçimlerdeki hezimet sonrası AKP içinde yaşanan çözülme panik yaratıyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Bakan Ali Babacan’ın yeni parti hazırlıkları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin içeriden gelen tepkiler, ekonomik kriz, mülteci sorunu ve dış politikada ‘yaptırım’ belirsizliğine sıkışan AKP’de ‘değişim’ sesleri yükseliyor. Olası çözülmeleri önlemek adına partisinin il başkanlıklarını ziyaret edeceği ifade edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, atacağı adımların işe yarayıp yaramayacağı ise merak konusu.

‘Güncelleme’ yapılmasını savunan isimlerden AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, dün Yeni Şafak’taki köşesinde parti içindeki sorunlara değindi. “Partinin bir güncellemeye ihtiyacı olduğu çok açık” diyen Aktay, “Ancak bu ihtiyaç sadece kadroların değişimiyle yetinerek karşılanabilecek bir ihtiyaç değil” ifadelerini kullandı. AKP’de 4 dönem milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapan Ayhan Sefer Üstün ise, başkanlık sistemine ilişkin ‘ucube sistem’ benzetmesi yaptı. Üstün, “Ucube parlamenter sistemden kaçalım derken başka bir ucube sisteme yakalandık. Burada kuvvetler ayrılığının olmadığı, parlamentonun iyice güdükleştiği bir sistemle karşı karşıyayız, bu sistem başkanlık sistemi değil” diye konuştu.

Güncellemeye ihtiyaç var

AKP’nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını iddia eden Aktay, ‘güncelleme ihtiyacı’na ilişkin şu ifadeleri kullandı: “AK Parti ise bu süreçte siyasi rekabetin hakkını kendi özgeçmişiyle mütenasip biçimde vermeye devam edebilmek için etkili biçimde güncellemeye ihtiyacı olduğu sonucunu isabetli olarak çıkarmış durumdadır.”

AKTAY ÇARK ETTİ

Aktay ayrıca 31 Mart öncesi diline pelesenk ettiği ‘beka’ söyleminden de çark etti. Yerel seçimlerden çıkan sonuçların Türkiye için kazanım olduğunu savunan Aktay, “Toplumun maksimum derecede geniş kesimlerinin şu anda yönetime katılmış olduğu, dolayısıyla paylaşımın daha adil yapıldığı yeni bir toplumsal dengeye ulaşılmış olmasıdır” değerlendirmesi yaptı.

Öte yandan Gazeteci Çağlar Cilara’nın YouTube kanalına konuk olan AKP’li Ayhan Sefer Üstün, MHP’nin AKP’nin mayasını bozduğunu öne sürerek, “MHP ile ittifakın bize bir faydası yok. MHP, benim partimin mayasını bozuyor. Bir zaman gelecek elinde MHP’lileşmiş, aşırı sağa kaymış bir parti kalacak. Bizi dinlemek varken Perinçek dinleniyor” diye konuştu. Başkanlık sistemini de eleştiren Üstün, “Başkanlık sistemiyle ilgili bugün parlamentoda önemli bir makamda olan kişiyle görüşmüştüm. ‘Ayhan Bey eleştirilerde haklısınız fakat bu elbise sayın Cumhurbaşkanımıza göre dikilen bir elbisedir, daha sonra ne yaparsanız’ yapın dedi” diye konuştu.