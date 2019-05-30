AKP’den 23 Haziran öncesi tarikat hamlesi: Binali Yıldırım’dan İsmailağa ziyareti

AKP’nin İBB başkanı adayı olan Binali Yıldırım, İsmailağa tarikatını ziyaret ederek 23 Haziran için destek istedi. Yıldırım’a AKP’li Mehdi Eker de eşlik etti.

İsmailağa tarikatının internet sitesinde yayınlanan ziyaret duyurusunda, “Namazın ardından cemaatle musafahalaşan kıymetli misafirlerimiz, vakfımızda cemaatimizin ileri gelen hoca efendileri ve vakıf heyeti ile bir araya gelerek hasbihâl ettiler” denildi.

Ziyarete ilişkin Twitter’dan yapılan paylaşım şu şekilde:

Binali Yıldırım bey, İsmailağa Camii’ndeydi. Binali Yıldırım ve Mehdi Eker beyefendiler, dün (29 Mayıs 2019 Çarşamba) teravih namazını İsmailağa Camii’nde edâ ettiler. Ayrıntılar: https://t.co/YbZZze4wUi @BY @BA_Yildirim pic.twitter.com/aqgskccRSr — İsmailağa Camii (@ismailaga_cami) May 30, 2019

Erdoğan’ın da seçim öncesi “Mahmut Efendi” olarak anılan tarikat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’na yaptığı ziyaret hatırlanıyor.