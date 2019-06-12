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12.06.2019
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AKP’de “81 ile Binali Yıldırım afişi asılsın” talimatı

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Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için çalışmalar devam ederken, AKP Genel Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 81 ilin genelinde afiş ve pankart çalışması yapılması talimatını verdi. Yıldırım’ın İzmir milletvekili olması nedeniyle bu çalışmalar kentte daha yoğun gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın 23 Haziran’da gireceği İBB Başkanlığı seçimi için 81 ilde pankart ve afiş çalışması sürerken, en yoğunu İzmir’de gerçekleşti. Yıldırım’ın İzmir milletvekili olması nedeniyle başta AKP İzmir İl Başkanlığı binası ve ilçe başkanlıkları olmak üzere kentteki 30 köprü, 60 megalight (büyük ebatlı aydıtlatmalı reklam panosu), 100 bilboard ve 70 otobüs durağına üzerinde Binali Yıldırım’ın fotoğrafının bulunduğu ‘Yanındayız her zaman’ ve ‘İstanbul’un sana ihtiyacı var’ yazılı pankartlar ve afişler asıldı.

Pankartlarda oy kullanmak amacıyla İstanbul’a gidecek seçmene ulaşım imkanı sağlanması için hangi telefon numaralarını arayacaklarının bilgisi de verildi.

Kaynak:DHA

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