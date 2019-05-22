AKP’den aday adayı olan Ali Kaya’dan #HerŞeyÇokGüzelOlacak paylaşımı

31 Mart yerel seçimleri öncesinde AKP Avcılar Belediye Başkan aday adayı olan Ali Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP’nin seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na desteğini açıkladı.

Gazete Damga’dan Anıl Boduç’un haberine göre, İmamoğlu için hazırlanan, ‘Trabzon’un evladı salladı İstanbul’u isimli klibi Facebook hesabı üzerinden paylaşan Kaya, kendisine gelen sorulara da cevap verdi.

Aykut Fatih isimli bir vatandaşın; “AK Parti Avcılar İlçe Teşkilatı görmesin bu paylaşımınızı” şeklindeki mesajını yanıtlayan Kaya, “Paylaşımın fotoğraflarını çekip AK Parti Avcılar İlçe Teşkilatı’na sen yollayabilirsin. Sana bu konuda müsaade ediyorum” dedi.

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Aslen Trabzonlu olan Ali Kaya’nın, İmamoğlu’na verdiği destek Karadenizli isimlerin İmamoğlu ismi etrafında birleştiği yönündeki iddiaları da güçlendirdi.

“Aileme, terbiyeme aykırı olurdu”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kaya şu ifadeleri kullandı:

“Ben 26 yıldır Avcılar’daki fabrikalarımda yurtdışına ihracat yaparak ülkeme döviz kazandıran bir iş adamıyım. Avcılar’da yıllarca bizimle üretim yapmış çalışma arkadaşlarımızın ve sivil toplum örgütlerimizin Avcılar Belediyesi’nin son dönemde yaşadığı mali darboğazı aşmak ve Avcılar’ın layık olduğu hizmetlere kavuşması amacıyla iktidar partisinden aday adayı olma çağrılarına kayıtsız kalamadım. Ben aday adayı olduğum dönemde, Ekrem İmamoğlu, büyükşehir adayı değildi. Çocukluk arkadaşım, kardeşim, eniştem; yüreği ve kalbi insan sevgisiyle dolu Ekrem başkanın Büyükşehir adayı gösterildiği bir yerde, benim başka bir şahsa destek olmam aile terbiyeme ve Trabzonluluk ruhuma aykırı olurdu. Bu durumu bilmeden sosyal medya hesabından bana sitemde bulunan AK Parti teşkilatında çalışan arkadaşlarımı bilgilendirme amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duydum kamuoyuna saygıyla duyururum.”