28.9 C
Istanbul
09.07.2019
Anasayfa GÜNCEL AKP'den Ali Babacan'ın istifasına ilişkin açıklama

AKP’den Ali Babacan’ın istifasına ilişkin açıklama

AKP'li Numan Kurtulmuş partiden istifa eden Ali Babacan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

birgun.net birgun.net

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP kurucuları arasında yer alan eski bakan Ali Babacan’ın partiden istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınına konuşan Kurtulmuş, “Sayın Babacan’ın bu kendi tercihidir. Kendi tercihine de saygı duyarız” dedi.

Kurtulmuş, “AK Parti’nin temelinde onlarca yıl süren bir siyasi emek ve çaba vardır. Siyaset emek işidir. Siyaset bir mücadele işidir. AK Parti’nin bugünkü başarılarının altında isimlerini daha bilmediğimiz insanların duaları ve çabaları vardır. AK Parti içerisinden herhangi bir ayrılık AK Parti’ye hiçbir zarar vermeyecektir” açıklaması yaptı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,210AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

AKP’den Ali Babacan’ın istifasına ilişkin açıklama

birgun.net -
AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP kurucuları arasında yer alan eski...
Devamını Oku

Düşük not veren profesöre 5 ay hapis cezası

birgun.net -
Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr....
Devamını Oku

Hakkari’de askeri araca saldırı: 2 asker yaşamını yitirdi

birgun.net -
Hakkari'de askeri aracın geçişi sırasında PKK'lilerin saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.
Devamını Oku

Almanya’daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

birgun.net -
Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi,...
Devamını Oku

12 gündür gözaltında tutulan 15 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı

birgun.net -
Urfa, Ceylanpınar’da ailesinin evine yapılan baskında annesi, babası ve iki kardeşiyle birlikte...
Devamını Oku

Meteoroloji’den sağanak uyarısı

birgun.net -
Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök...
Devamını Oku

İZENERJİ’de emekçiler belediyenin teklifi için sandığa gidiyor

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLİzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi...
Devamını Oku

‘Merkez Bankası’na müdahale asgari ücreti 8 dolar azalttı’

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası'na müdahalesi sonucu asgari ücrette 8...
Devamını Oku

Haftanın en güzel Fujifilm X Club Türkiye fotoğrafları

birgun.net -
Fujifilm X Club Türkiye’nin Facebook grubu ve BirGün dayanışmasıyla gerçekleştirilen Haftanın En...
Devamını Oku

Eğitim-Sen: Kadın üniversitesi değil, eşit ve özgür yaşamak istiyoruz!

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Japonya'da yaptığı "kadın üniversitesi" açıklamasına Eğitim-Sen'den yanıt geldi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi