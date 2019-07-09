AKP’den Ali Babacan’ın istifasına ilişkin açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP kurucuları arasında yer alan eski bakan Ali Babacan’ın partiden istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınına konuşan Kurtulmuş, “Sayın Babacan’ın bu kendi tercihidir. Kendi tercihine de saygı duyarız” dedi.

Kurtulmuş, “AK Parti’nin temelinde onlarca yıl süren bir siyasi emek ve çaba vardır. Siyaset emek işidir. Siyaset bir mücadele işidir. AK Parti’nin bugünkü başarılarının altında isimlerini daha bilmediğimiz insanların duaları ve çabaları vardır. AK Parti içerisinden herhangi bir ayrılık AK Parti’ye hiçbir zarar vermeyecektir” açıklaması yaptı.