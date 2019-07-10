AKP’den ‘Babacan’ın istifası’ açıklaması: Kendi işimize bakıyoruz

AKP sözcüsü Ömer Çelik, Ali Babacan’ın partiden istifasıyla ilgili gelen soruya, “Kendi işimize bakıyoruz” yanıtı verdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı sonrası AKP sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Çelik, Cumhurbaşkanlığı sisteminde revizyon tartışmalarıyla ilgili olarak, “Nerelerde aksaklık varsa bunlar tespit edilecek. Milletvekillerimizin eleştirileri ve değerlendirmeleri not alınıyor. Aksaklık ve tıkanıklık olan yerlerin, eksik görülen yerlerin üzerine gidilecek” açıklaması yaptı.

Ali Babacan’ın istifasının sorulması üzerine Çelik, “AK Parti kendi gündemine hakimdir. Cumhurbaşkanımız o konuyla ilgili değerlendirmesini söylemiş oldu. Kendi işimize bakıyoruz, kendi meselemize odaklanıyoruz” dedi.