AKP’den ‘bedelli askerlik’ açıklaması: Yeni düzenleme olabilir

AKP Grup başkan Vekili Bülent Turan, “Bedelli askerlikte yaş kriterlerinde yeni düzenleme olabilir” dedi. Turan ayrıca, “Askerlik yasasının görüşmelerine yarın başlayıp bu hafta bitirmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda, bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin teklif bulunuyor. CHP ve İYİ Parti’nin, Askerlik Kanunu ile ilgili bazı çekinceleri üzerine görüşmeleri ertelenen yasa teklifi ile ilgili partiler arası müzakerenin yarın yapılacağı öğrenildi. Teklif görüşmelerinin, Genel Kurul’un gündeminin ön sıralarına alınması için yarın Danışma Kurulu toplanacak.

Kurulda, askerlik teklifi ile ilgili düzenlemelerin Genel Kurul gündeminin ön sıralarına alınması için uzlaşı aranacak. AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP uzlaşırsa teklifin görüşmelerine yarın Genel Kurul’da başlanacak. Muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti, teklif ile ilgili önerilerini ve çekincelerini yarın AKP’ye iletecek. AKP; CHP ve İYİ Parti’nin önerilerini uygun bulursa Genel Kurul’da verilecek önergelerle değişiklik yapılacak. HDP ise teklif ile ile ilgili çekincelerini ve önerilerini Genel Kurul’da dile getirecek. CHP, Askerlik Kanunu ile ilgili 12 maddelik öneri teklifi hazırladı. CHP, teklifte bedelli askerlik ücretinin sabit 31 bin TL değil, başvuranların gelir testine tabi tutularak oluşturulmasını istedi.

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AKP’NİN BEDELLİ TEKLİFİ NELERİ KAPSIYOR?

AKP’nin “Askeralma Kanunu Teklifi” ile askerlik 6 aya düşürülecek, bedelli askerlik ise kalıcı hale getirilecek.

Askerlik hizmetini tamamlayanlara, orduda kalmak isteyip istemedikleri sorulacak. İsteyenler 2 bin lira maaş karşılığı 6 ay daha görev yapacak. İkinci 6 ayı da askeriyede geçirenlerden devam etmek isteyenler sınava alınacak. Bu kişilere girecekleri sınavda ek 20-25 puan avantajı sağlanacak.

Lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayanlar yedek subay olabilecek. Bunlar iki aylık temel eğitimden sonra 10 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacak. Bunlardan İsteyenler subaylığa da geçebilecek.