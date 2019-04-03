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04.04.2019
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AKP’den belediyeyi devralan CHP’li başkan makam odasının kapısını söktürdü

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Fotoğraf: İHA

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin yeni Belediye Başkanı CHP’li Mert Uygun, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü. Başkan Uygun, “Halkımız ile aramıza bundan sonra kapılar giremeyecek” dedi.

Çanakkale Bayramiç’te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’ni kazanarak AKP’den belediyeyi devralan CHP’li Başkan Mert Uygun, mazbatasını alarak göreve başladı.

Yeni Belediye Başkanı Uygun’un göreve başlaması nedeniyle belediye binası önünde tören düzenlendi.

Uygun, “Seçimlerden önce halkımıza söz vermiştik. Halkımızın oyları ile iktidara geldiysek, halkımız ile ilişkilerde aramızda kapılar olmamalı, her şey şeffaf olmalı. Halkımız ile aramıza bundan sonra kapılar giremeyecek. Onun için makam odasının kapılarını hep birlikte çıkardık. Vatandaşlarla aramızdaki kapıyı ortadan kaldırdık. Bundan sonra vatandaşlar istediği an bize ulaşabilecek” dedi.

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