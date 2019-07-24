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25.07.2019
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AKP’den CHP’ye geçen belediyeye ait şirkete 40 milyon liralık haciz

birgun.net birgun.net

AKP’den CHP’ye geçen Samsun Atakum Belediyesine ait Atakum İmar İnşaat Ltd. Şti.’nin Samsun esnafına ve çeşitli kamu kurumlarına olan 40 milyon TL’lik borcu nedeniyle şirket bünyesinde olan 6 araç haczedildi. Hacze konu olan işlemlerin içerisinde “37.5 ton lop et” borcu da yer aldı.

Atakum Belediyesi tarafından önceki dönemlerde kurulan ve borçlarıyla gündemden düşmeyen Atakum İmar İnşaat Ltd. Şti.’de haciz şoku yaşandı.

Şirketin Samsun esnafına, kamu kurumlarına ve pek çok kalemde bulunan 40 milyon TL’lik borcu nedeniyle Atakum Belediyesine hizmet eden 6 aracı haczedildi.

Hacze konu olan işlemlerin içerisinde “37.5 ton lop et” borcu da yer aldı.

ESNAF BORCU HACİZ GETİRDİ

Haciz işleminde, Atakum Belediyesine ve halkına hizmette bulunan 2 otobüs, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç, 1 pikap ile 1 binek araç haczedildi. Haciz işlemi için yanlarında şoför getirmeyen polis memurlarına yine Atakum Belediyesi şoförleri yardımcı olarak araçların garaja götürülmesini sağladı.

Atakum Belediyesi personeli ise araçların mesai saatleri içerisinde birer birer belediyeden götürülmesini şaşkınlıkla izledi.

AKP döneminde alınan 37,5 ton et nedeniyle belediye işletmelerine haciz geldi

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