AKP’den Ekrem İmamoğlu’na yanıt

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun “Mazbatamızı verin” açıklamasına yanıt verdi. Yavuz, İmamoğlu’na “Sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun?” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “İstanbul CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor. Diyoruz ki sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun nasıl getiriyorsun bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun?” ifadesini kullandı.

Yavuz’un açıklamalarından satır başları şöyle:

Sonuç, YSK’da kesinleşir ve ortaya çıkar. Biz istiyoruz ki ne İmamoğlu ne de Yıldırım aleyhine bir şey yazılmasın. Bize verilmiş her oyun hanemize kaydedilmesini istiyoruz.

Aradaki fark 29 binlerden 20 binlerin altına inmiştir. Göreceksiniz sonunda bizim söylediğimiz rakam çıkacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan geçmiş seçimlerde ve bu seçimde kendisi için gördüğü hakkı bize çok görmesi anlaşılır gibi değildir. Tehditvari yaklaşımlarla sokağa işaret etmesi, başka imalarda bulunması bir devlet adamına yakışmaz, bir siyasetçiye yakışmaz.

‘O belgeyi gösteririz bu belgeyi gösteririz.’ Bu işin çözümü seçim kurullarında. Kararı biz de onlar da kabullenmek durumundadır.



Mahir Ünal’dan Ekrem İmamoğlu’na yanıt

AKP Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Mazbatamızı verin” açıklamasına Twitter üzerinden yanıt verdi.

Ünal, “Ekrem İmamoğlu; devam eden hukuki süreçten neden rahatsız?” diye sorarak, “Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor” iddiasında bulundu.

Ünal açıklaması şöyle:

“Sn.Ekrem İmamoğlu; devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini Başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor.”

“YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve “elim ayağa kaldırılsın” diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, “ben başkanım” diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir.”