AKP’den “İBB’nin kayıp araç filosu” haberlerine yanıt

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ‘İBB’nin kayıp araç filosu bulundu’ iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bazı haber sitelerince verilen haberin kesinlikle aslı astarı yoktur.” ifadelerini kullandı.

Yavuz, ‘İBB’nin kayıp araç filosu bulundu’ başlığıyla yayınlanan haberlerin gerçek olmadığını öne sürdü. Twitter hesabından açıklama yapan Yavuz, “Bazı haber sitelerince ‘İBB’nin kayıp araç filosu bulundu’ başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur.” dedi.

Yavuz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Bazı haber sitelerince “İBB’nin kayıp araç filosu bulundu” başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur. Keşke haberi yapanlar, haberin doğru olup olmadığını birazcık araştırarak bu haberi yapmış olsalardı.

Gazetecilik ahlakı, haberin doğruluğunu araştırmayı gerekli kılar. Keşke, salt birileri adına birilerini karalamanın, kimseye bir faydası olmayacağı bilinseydi. Keşke tek amacınız doğruyu bulmak, yanlışı yok etmek olsaydı. Dürüst bir şekilde, hep birlikte ve ahlaklıca…”