AKP’den İl Seçim Kurulu kararına tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İl Seçim Kurulu’nun kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yavuz, İl Seçim Kurulu’nun kararına “manidar” dedi, CHP’yi “yangından mal kaçırmakla” suçladı.

Yavuz’un açıklamaları şöyle:

“Bu çalışma esnasında gördük ki çok hızlı bir şekilde aradaki fark azalıyor.”



“Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin ilçe seçim kurullarına yapmış olduğumuz düzeltme işleminin dışında geçersiz oyların sayımına ilişkin bir de tüm oyların sayımına ilişkin başvuruda bulunduk. Bazıları sayıma karar verdi. Bazı ilçeler de bekletti. İlçe seçim kurullarının özellikle bazı ilçe seçim kurullarının verdiği karar üzerine sayıma başlanılmasının ardından, geçersiz oyların AK Parti lehine yazılmaya başlandığını görünce CHP paniğe kapıldı, soluğu İl Seçim Kurulu’nda aldı. İl Seçim Kurulu da tedbir kararı vererek bu sayımı durdurdu.”

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“Bir hukukçu olarak il seçim kurulları bugüne kadar henhangi bir tedbir kararı vermemiş bu şekilde. YSK’nın daha önce verdiği karar ve kararlar var. Sayım devam ederken İl Seçim Kurulları durdurma kararı veremez diye.”



“Böyle bir tablonun oluşması bizleri hayrete düşürdü. Sormak istiyorum, CHP’ye; Bu kadar acelecilik nederdir? Bu sayımı asla yaptırmayız şeklindeki çıkışlar neyin korkusudur?”

İl Seçim Kurulu’nun bu karara imza atması gerçekten manidardır. Altını çizerek söylemek istiyorum. Sandıktan mal kaçırma derdine düşen CHP bilsin ki gerçekler ortaya çıksın diye mücadele edeceğiz ve her yolu kullanacağız. Gerçek neyse o ortaya çıksın istiyoruz. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu kadar somut bilgi ortadayken CHP olarak siz de gelin herkesin ortasında sayılsın, gerekirse kameralar kurulsun halk izlesin. Gerçekler ortaya çıksın. Yangından mal kaçırma derdinde değilseniz bu çağrı çok makuldür. Kuralım kameraları, bütün millet izlesin, gerçek de ortaya çıksın. Bu meseleleri örtmek bu kadar kolay olmayacak.”