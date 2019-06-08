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08.06.2019
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AKP’den Kürdistan açılımı: İstanbul Binali Yıldırım’a Kürtçe öğretti

Kürdistan ifadesi nedeniyle TBMM’de milletvekilleri çeşitli disiplin cezalarına çarptırılırken Yıldırım, Kürtçe konuştu ve ‘Kürdistan’ ifadeleriyle oy istedi. Yıldırım’a tepki gösteren HDP’li Başaran, “5 yaşındaki Kürt çocuğu bile Binali Yıldırım’ın bunu seçim için söylediğini anlıyor, AKP’nin bu taktiği karşılık bulmaz” dedi.

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart öncesinde, “Kürdistan diye bir yer yok” ifadeleri ve HDP’li milletvekillerinin ‘Kürdistan’ ifadeleri nedeniyle aldığı cezalar hafızalardaki yerlerini korurken, Binali Yıldırım’dan ‘Kürdistan’ açılımı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kaybetmesine karşın YSK kararıyla yeniden aday olan ve seçimlere hazırlanan Yıldırım, Diyarbakır’da “Kürtçe selam vererek” başladığı konuşmasında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı” dedi.

BU TAKTİK KARŞILIK BULMAZ

Yıldırım’ın bu açıklamasına HDP cephesinden tepki geldi. HDP Hukuk ve İnsan Hakları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, “5 yaşındaki Kürt çocuğu bile Binali Yıldırım’ın bunu seçim için söylediğini anlıyor, AKP’nin bu taktiği karşılık bulmaz” dedi.

İktidarın her seçim döneminde bu tür ifadelerle Kürt seçmene mesajlar verdiğini ancak seçimlerin ardından Kürt karşıtı politikalarını sürdürdüğünü ifade eden Başaran, “Batıya gidince başka bir dil, Kürdistan’da başka bir dil kullanıyorlar. Çok şaşırdığımız bir durum değil ama Meclis’te Kürdistan dediği için üç oturum ceza alan ve bu duruma bağlı olarak o dönem maaş kesintisi alan bir Osman Baydemir örneği var. En özgür olduğumuz alan Meclis’te bile söylenemezken Yıldırım’ın bunu seçim malzemesi yapması halk tarafından olumsuz karşılanıyor. İtici geliyor. Kürdistan onların söylemiyle ayakta değil. Tarihsel geçmişi olan bir coğrafya. Her defasında inkar ettikleri kelimeyi şimdi seçim için kullanmaları karşılık bulmaz” diye konuştu.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Anayasa Komisyonu Üyesi, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da Yıldırım’a tepki gösterdi. “Kürtlerin ağzına seçim döneminde bir kaşık bal çalmakla bu iş olmaz” diyen Beştaş, Yıldırım’a yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan, onlar ‘var’ dediğinde var, yok dediğinde de ‘yok’ olacak bir yer değildir. Dönemsel siyasal hesapların peşindeler. Ankara’ya gidince bu ifade nedeniyle milletvekillerine bile ceza veriyorlar ve ‘Öyle bir yer yok’ diyorlar. Bizlere, ‘Kürdistan Irak’ta, defolun gidin’ bile dediler. Bu gel-gitler Kürt halkını yaralıyor. Seçim öncesi ya da dönemsel olarak bunu gündeme getirmek son derece hatalıdır ve olumsuz sonuçlar doğurur.”

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