AKP’den ‘MAK Araştırma’ açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “AKP’ye yakın anket şirketi” olarak bilinen ”MAK Araştırma” şirketi ile ilgili açıklama yayımladı.

Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP’nin MAK Araştırma şirketi ile herhangi bir bağının ve çalışmasının olmadığını dile getirdi.

MAK Araştırma AKP’ye yakınlığıyla biliniyor. Şirketin son açıkladığı anket sonuçlarına göre İBB seçimleri için Ekrem İmamoğlu yüzde 44, Binali Yıldırım ise yüzde 42.5 oy oranına ulaşmış görünüyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklama şu şekilde;

“MAK Araştırma firması ile partimizin herhangi yakınlığı ve çalışması bulunmamaktadır. Nitekim dün ve bugün basında yer alan haberlerde yer verilen söz konusu firmanın AK Parti’ye yakın olduğuna dair ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

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Araştırma alanında az çok bilgiye sahip olan herkesin de bileceği gibi 12 saatten kısa bir süre içerisinde CATI yöntemi ile 33 bin kişilik bir araştırma yapılabilmesi mümkün değildir.

Yapıldığı iddia edilen bu tür sahte araştırmalar ile reklam yapmaya çalışmak hem araştırma sektörüne zarar vermekte hem de toplumu yanlış bilgilendirmektedir. “