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03.04.2019
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AKP’den Yalova’da sonuçlara itiraz

birgun.net birgun.net

Yalova’da AKP İl Teşkilatı, CHP’nin kazandığı seçimlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini söyleyen AKP Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, “Bir takım hatalardan dolayı rakamlarda ciddi miktarda Adalet ve Kalkınma Parti’sinin oyları kayba uğramıştır. Seçim hâkimliğine itirazda bulunacağız” dedi.

İl binasında bir araya gelen İl Başkanı Muğlim Bağatar, AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, birleştirme tutanaklarına sonuçların geçirilirken hatalar yapıldığını iddia ederek sonuçlara itiraz edeceklerini söyledi.

AKP İl Başkanı Muğlim Bağatar, hatalı ve eksik yazımlar tespit ettiklerini iddia etti. Bağatar, “Aynı İstanbul’da yaşanan olaya benzer nitelikte sandıklarımızın bazılarında tespit ettiğimiz yazım hataları ve birleştirme tutanaklarına geçirme esnasında AK Parti’nin oylarının örnek veriyorum 1102 No’lu sandıkta birazdan sizlerle de paylaşacağım AK Parti’nin almış olduğu 140 oya karşılık sandık birleştirme tutanağında AK Parti’ye 17 oy yazılmış. Bu ve buna benzer bir takım hatalardan dolayı rakamlarda ciddi miktarda Adalet ve Kalkınma Parti’sinin oyları kayba uğramıştır. Yine aynı şekil, örnek olması maksadıyla paylaşıyorum, 1124 No’lu sandıkta AK Parti 105 oy, altta ıslak imzaları da var. Fakat sandık birleştirme tutanaklarına baktığımızda AK Part’ye sıfır oy yazılmış. Sizler de takdir edersiniz sıfır oy alınması imkânsızdır. Diğer yanındaki sandıklarda aynı mahallede oy kullanılan sandıklarda ortalama 100-150 oy çıkarken, aynı İstanbul Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Bey’in seçimde yaşandığı gibi benzer problemler yaşanmıştır. Bunlarla ilgili olarak bugün öğleden sonra seçim hâkimliğine itirazda bulunacağız” dedi.

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Milletvekili Meliha Akyol ise “Seçim iki aşama. Birincisi seçmenimizin oy kullanması, ondan sonra geri kalan kısmı onları koruyup doğru bir şekilde tasnif etmek, YSK’ya ulaştırmak. O da teşkilatların ve bizlerin en önemli görevi. Seçmenlerin iradesinin tam olarak ortaya çıkması için birinci vazifemiz bunun takipçisi olmak,” dedi.

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