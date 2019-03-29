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29.03.2019
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AKP’li aday seçim için yasağı tanımadı

MEHMET EMİN KURNAZ MEHMET EMİN KURNAZ

AKP’nin Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhammet Subaşıoğlu seçim yasaklarını çiğneyerek Sevindik Mahallesi’nde yüzlerce 5. Sınıf öğrencisine belediye bütçesinden bisiklet dağıttı.

Dağıtım töreninin durdurulması kararı alan Merkezefendi 2. Nolu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Subaşıoğlu ve törene engel olmayan kamu çalışanları hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılğı’ndan soruşturma açılması talebinde bulundu.

298 Sayılı seçim kanununun 57. Maddesini açıkça ihlal ettiği kararı alan 2. Nolu Seçim Kurulu’nun Başkanı, iddiaya göre vakit geçirmeden Denizli Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak Merkezefendi’nin Sevindik Mahallesi’nde gerçekleştirilecek bisiklet dağıtım töreninin engellenmesini istedi.

KOLLUK KUVVETLERİNİ DİNLEMEDİ

Sevindik’te gerçekleştirilen tören engellenmek istendi fakat iddiaya göre “Subaşıoğlu kimse bu törene engel olamaz, bu tören yapılacak” dedi. Kolluk kuvvetleri 2 Nolu İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nın talimatını Subaşıoğlu’nun tavrı nedeniyle yerine getiremedi.

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Verilen karara rağmen bisiklet dağıtım töreninin gerçekleştirilmesi yalnızca bu kararı dikkate almayan AKP’li Subaşıoğlu’nun değil, başkana engel olamayan kamu görevlilerinin de başını yaktı. 2 No’lu İlçe Seçim Kurulu, seçim yasaklarını aleni olarak çiğneyen Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Muhammet Subaşıoğlu ve törene engel olmayan kamu görevlileri hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması kararını aldı.

Merkezefendi İlçe Seçim Kurulu ayrıca ilgili kanunun promosyon ve benzeri uygulamalarla ilgili ihlalinin önüne geçilmesi konusunda Denizli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na kurulun kararı doğrultusunda işlem yapmaları konusunda yazı gönderilmesine karar verildi.

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