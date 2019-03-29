AKP’li adaydan asılsız ‘müjde’

Çanakkale’de AKP’li belediye başkan adayı Ayhan Gider’in Kirazlı’daki “vahşi altın madeninin” durdurulduğunu seçim çalışması olarak duyurduğu gün Kanadalı Alamos Gold isimli şirkete Bakanlık’tan izin çıktı.

Duruma tepki gösteren yaşam savunucuları bir basın açıklaması yaparak, madenin Çanakkale’nin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı’nı tehdit ettiğini, mevcut belediyenin madene karşı mücadele ettiğini ve bunu sürdüreceğini söyledi. Açıklamada ayrıca “Şehri yönetmeye aday olan Ayhan Gider’in bu kadar önemli bir konuda gerçek dışı beyan vermesi kabul edilebilir değildir” dedi.



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Çanakkale’nin tek içme ve kullanım suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın su toplama havzasındaki altın madenini işleten Alamos Gold, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan almayı beklediği son izni de alarak “işletme izni” sahibi oldu. On binlerce karaçamı yok eden şirket daha önce de Danıştay kararına rağmen Çanakkale İl Özel İdaresi’nden işletme ruhsatı almıştı.



Şirketin bu izni aldığı 1 Mart günü ÇASİAD (Çanakkale Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) tarafından düzenlenen programda Çanakkale Belediye Başkan adayları proje ve düşüncelerini canlı olarak paylaşmışlardı. AKP Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider de Çanakkale halkının başından beri tepki gösterdiği Kirazlı Altın İşletmesi ile ilgili “Projenin durdurulup iptal edildiği” bilgisini vermişti.



Yalan beyan kabul edilemez



Çanakkale halkı ise buna karşılık olarak kendilerine belge sunulmasını talep etmişlerdi. Yaşam savunucuları, ellerine bugüne kadar bir belge ulaşmadığı gibi şirketin beklediği son izni de alması üzerine tepki göstererek basın açıklaması yaptı. İda Dayanışma Derneği, TÜKODER Çanakkale Şubesi ve Tüm Emekliler Sendikası imzasıyla yapılan basın açıklamasında mevcut belediye başkanı CHP’li Ülgür Gökhan’ın başından beri bu projeye karşı çıkarak davalar açtığı, bu davaların henüz sonuçlanmadığı hatırlatıldı. Açıklamada “Su, suya erişim, sağlıklı ve kullanılabilir suya ulaşım en temel insan hakkıdır. Belediye bu suyun kurumsal sahibidir ve halka kullanılabilir su temin etmekle görevlidir. Şu an görevde olan belediyemiz bu işletme ile ilgili dava açmışken ve bu süreç tamamlanmamışken, mücadeleye devam edeceğini beyan ederken, şehri yönetmeye aday olan Ayhan Gider’in bu kadar önemli bir konuda gerçek dışı beyan vermesi kabul edilebilir değildir. Tüm yetkilileri yaşam hakkımızı korumaları için ciddiyete ve göreve davet ediyoruz” denildi.

Gökhan: Allah belalarını versin



Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kirazlı’da altın madeni işletmek için ağaçları kesen altıncılara ateş püskürmüştü. Başkan Gökhan; “Artık ne diyelim ‘Allaha havale ediyorum. Allah bin türlü belalarını versin’ O kadar ileri gidiyorum. Hiç kimseyi dinelemiyorlar. Zaten başımız dertte. Kuraklıktan dolayı başımıza bir sürü şey geliyor. Maden Atikhisar Barajı’mızı yok edecek. Orası tek su kaynağımız. Şehir büyüyor ve tüketim artıyor. Bir de bu riski taşırsak işin içinden nasıl çıkacağız bilemiyorum” demişti.